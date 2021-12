Sia che si parli della sfera personale o lavorativa la nostra vita è fatta di relazioni umane. A volte ci fanno crescere e ci danno serenità, altre volte invece non ci sentiamo rispettati, ascoltati o apprezzati. Spesso però ci troviamo in dubbio sulle reali intenzioni di una persona nei nostri confronti. Magari vogliamo evitare di prendere lucciole per lanterne o l’altra persona si trova in una posizione importante nella nostra vita. Ecco allora 10 modi infallibili per scoprire se qualcuno non ci rispetta fingendosi amico e parlandoci alle spalle. Basterà mettere insieme gli indizi per prendere la decisione migliore per la nostra salute mentale e stare meglio. Qui di seguito, spiegheremo quali sono i segnali che, se combinati fra loro, possono evidenziare una mancanza di rispetto nei nostri confronti.

10 modi infallibili per scoprire se qualcuno non ci rispetta fingendosi amico e parlandoci alle spalle

Uno dei segnali indice di poco rispetto è quando il proprio lavoro viene sempre ignorato o aspramente criticato. Per essere sicuri di non trovarci in errore annotiamo le volte in cui questo succede, ma anche i nostri traguardi e lati positivi. Soprattutto se apparteniamo ai 2 segni più intelligenti di tutto lo zodiaco.

Sia in una relazione personale che sul lavoro dovremo poi affrontare la questione portando le nostre argomentazioni e comunicando come ci sentiamo a causa del loro atteggiamento.

Se una persona non dà valore non solo alle nostre idee, ma anche al nostro tempo e alla parola data, forse dobbiamo rivalutare la nostra relazione. Chiediamo conto all’altro di questi episodi ogni volta che accadono, tenendo un tono chiaro, calmo e sicuro.

Se poi la persona in questione si renda disponibile solo quando ha un vantaggio per sé stessa, allora non c’è equilibrio e non è una relazione sana. Il risultato sarà quello di sentirci frustrati e delusi, per cui fissiamo dei chiari paletti o allontaniamo direttamente questa persona.

Ulteriori segnali

Arriviamo al segnale numero 4: quando una persona ci ignora sistematicamente o occasionalmente. Tutti siamo oberati di impegni, ma se non si riesce mai a stabilire un punto di incontro, forse vuol dire che all’altro non interessa poi tanto trovarlo. Chiediamo spiegazioni, dal momento che ci potrebbe essere una ragione chiara di cui non ci siamo accorti. Evitiamo però di replicare lo stesso atteggiamento, che non porterebbe a niente se non ad aumentare il nostro stress. Ciò si può manifestare anche con un utilizzo smodato del cellulare quando stiamo parlando, dal momento che ascoltare qualcuno è la massima espressione di rispetto.

Se l’altra persona ci interrompe frequentemente, questo potrebbe essere segnale che non dà valore ai nostri pensieri. Questa potrebbe semplicemente essere un’abitudine dell’interlocutore, ma se la cosa ci infastidisce dobbiamo subito intervenire facendolo presente.

Non rispettare la nostra voce danneggia noi, la nostra relazione e il nostro lavoro

Il fatto di non rispettare i pensieri dell’altro spesso si manifesta in altri due modi. L’altro non rispetta quando diamo un chiaro ordine o risposta e, secondariamente, quando non prende in considerazione neanche i nostri sentimenti. In particolare, in quest’ultimo caso, i sentimenti della persona in questione prevalgono sempre sui nostri. Quindi, in una giornata storta, diventeremo il loro sacco da boxe, a meno che non rendiamo chiaro che non tollereremo oltre questo atteggiamento. Certo, anche se potrebbe essere salutare, questo metterebbe a rischio la nostra posizione lavorativa. In questo caso ciò che possiamo fare è evitare che la situazione degeneri rassicurando l’altro e rimanendo calmi.

Il nono segnale a cui fare attenzione riguarda la mancanza di responsabilità da parte dell’altro, quando noi siamo tenuti a rispettare gli standard più elevati.

In ultimo, rimangono i segnali più evidenti, quando cioè veniamo apertamente o subdolamente insultati. A seconda della situazione, se lasciamo che questa situazione continui, non solo sentiremo di perdere il nostro valore, ma lo perderemo anche agli occhi degli altri.