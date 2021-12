Si sa, i dolci piacciono un po’ a tutti. Li troviamo in panificio, in pasticceria, al bar e al supermercato. Ce ne sono davvero di ogni tipo e si ha spesso l’imbarazzo della scelta. Possono essere un fine pasto oppure un componente della prima colazione. Gli spuntini di metà mattina o pomeridiani possono essere dolci o salati, sia per adulti che per i bimbi. Di solito si scelgono cibi confezionati, ma non sempre questi sono salubri. Se si ha del tempo e voglia di preparare qualcosa di sfizioso a casa, queste frittelle saranno un’ottima alternativa. Bastano pochi ingredienti che di solito si trovano in casa per prepararle in modo veloce.

Non solo patatine e merendine, con queste frittelle morbidissime e veloci saranno contenti grandi e piccini

Ingredienti

350 g di farina 00;

3 cucchiai di zucchero;

150 g di yogurt bianco;

un uovo;

50 ml di latte;

un pizzico di sale;

mezzo cucchiaino di lievito per dolci o bicarbonato di sodio;

olio di semi per friggere.

Per la copertura

3 cucchiai di zucchero;

mezzo cucchiaino di cannella in polvere.

Ecco come procedere per preparare le frittelle

In una ciotola sbattere l’uovo con lo zucchero e un pizzico di sale. Aggiungere lo yogurt e il latte caldo e continuare a sbattere. Poi setacciare a poco a poco della farina nel composto, unirvi il lievito e mescolare, finché non si sarà formata una massa. A questo punto, impastare a mano e formare una palla abbastanza elastica. Coprirla con una pellicola trasparente e farla riposare per 10 minuti a temperatura ambiente. Trascorso il tempo, riprendere l’impasto, tirarlo col mattarello e stenderlo con uno spessore di 5 millimetri. A questo punto, con un pennellino in silicone, cospargere la pasta con un po’ di burro, arrotolarla su sé stessa e poi tagliare dei tondini dello spessore di un centimetro e mezzo. Porli su un piano. Far riscaldare abbondante olio di semi in una padella.

A questo punto, prendere i tondini e immergerli. L’olio non dev’essere bollente. Appena si sarà dorato un lato, girarli con una schiumarola. Appena le frittelle saranno cotte da ambedue le parti, disporle in un piatto con della carta assorbente. In una ciotola mescolare 3 cucchiai di zucchero con della cannella e passarvi le frittelle.

Varianti più golose

Per delle frittelle ancora più golose, quando si passa il burro si possono aggiungere delle gocce di cioccolato. Se si ha dell’uvetta, dopo averla fatta rinvenire in acqua calda, scolarla e disporla sulla pasta insieme alle gocce o da sola.

Non solo patatine e merendine, con queste frittelle morbidissime e veloci saranno contenti grandi e piccini. Per un dolce buono e leggero, è da provare anche questa torta di mele senza burro.