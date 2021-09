Inevitabilmente quanto termina l’estate si è subito portati a pensare che con essa si sia costretti a rinunciare, fino alla prossima primavera, ad avere ancora angoli fioriti e colorati in casa.

Invece, anche con l’arrivo della stagione autunnale si possono rallegrare e ravvivare gli spazi della casa, con piante che sono in grado di regalare fioriture anche nei mesi autunnali.

Mentre, se per alcune piante estive nasce l’esigenza di dover essere messe a dimora fino alla prossima primavera, esistono alcune piante che possono essere coltivate anche quando le temperature iniziano a calare.

Anche alcune piante aromatiche come il timo salvia e rosmarino potranno ancora regalare i loro freschi aromi durante il periodo invernale.

Non gelsomini viole e narcisi ma queste sono le piante da coltivare nel mese di ottobre per godere ancora di meravigliose fioriture

Camelia, dalia, sternbergia e fiordaliso possono essere delle ottime soluzioni per rallegrare vista ed umore durante il periodo autunnale.

La camelia è una pianta che dona grandi fioriture durante il periodo invernale.

La camelia sasanqua molto resistente ai climi freddi può essere coltivata tranquillamente su balconi e terrazzi.

Una pianta acidofila che predilige un terriccio leggermente acido che mal tollera i ristagni di acqua.

Preferisce zone di penombra riparate dal vento, irrigazioni con acqua piovana o demineralizzata.

Le dalie, dalle varietà più scenografiche, di grande bellezza e facile coltivazione, riescono a colorare i giardini durante il periodo autunnale con grandi soddisfazioni.

Dai fiori intensamente profumati di varie tonalità, dal giallo al rosso, sono davvero splendide.

La sternbergia lutea è una pianta che si coltiva molto facilmente sia in terra sia in vaso.

Una pianta che fiorisce durante tutto il periodo invernale caratterizzata da corolle di foglie verde scuro con steli di 15/20 cm di altezza e fiori di forma ovoidale da un intenso colore giallo.

Una pianta molto utilizzata per decorare aiuole e giardini, se in assenza di animali domestici, in quando i suoi bulbi sono velenosi.

E ancora il fiordaliso perchè non gelsomini viole e narcisi ma queste sono le piante da coltivare nel mese di ottobre

Il fiordaliso regala meravigliosi tappeti colorati di un azzurro particolare, delicato, elegante di varie sfumature, arrivando ad un’altezza compresa tra i 20 e i 90cm.

Predilige una esposizione in pieno sole, al riparo dai venti e si adatta a tutti i terreni ben drenati.

Queste e non solo sono le varietà di piante da avere assolutamente nel periodo autunnale per dare una continuità ai spendidi colori che la natura ci offre

Come rivitalizzare le piante secche e appassite