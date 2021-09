A volte sembra davvero di avere le tasche bucate per cui non è raro incappare, anche con stipendi generosi, in forfait da fine mese. Con il conto in rosso nonostante la nostra ragguardevole posizione lavorativa e retributiva. Perché arrivare a fine mese per chi beneficia di uno stipendio medio basso è un’impresa eroica e per chi gode di maggiori disponibilità può essere comunque un obiettivo. Un modo per badare a spese.

4 consigli più un suggerimento utili per arrivare a fine mese con i soldi in tasca

Il suggerimento che già conosciamo ed è comportamento consigliato per molti è quello di destinare subito ad inizio mese le cifre utili alle spese necessarie. Fitto o mutuo, bollette e condominio. Immagiamo adesso di agire su quel che resta. Innanzitutto, tutto il mese dobbiamo prestare delle attenzioni e una di queste è, se le distanze lo permettono, di spostarci molto a piedi. Tra l’altro fa anche bene alla salute e risparmiamo in ticket, abbonamenti, carburante.

Un aiuto dalle App

Diverse banche offrono la possibilità di usufruire di un App dedicata che ci consente di controllare saldo e uscite. Ci sono anche delle applicazioni gratuite su Apple e Play Store che aiutano a tenere a bada il portafogli. Ovviamente siamo oculati nello scegliere l’app giusta senza perdere di vista l’obiettivo.

La carta-mania

Il terzo dei 4 consigli più un suggerimento utili per arrivare a fine mese con i soldi in tasca, fa riferimento all’uso della carta. Sempre utile, può farci perdere il senso della realtà. Soprattutto finiamo per perdere il conto e ci facciamo dominare da un uso smodato della carta. Un suggerimento molto pratico può essere quello di conservare gli scontrini e a fine giornata renderci conto di quanto speso con carta (di cellulosa) e penna.

Caffè e spese da posticipare

Soprattutto se trascorriamo molto tempo fuori ma spesso anche per vezzo, i caffè al bar possono arrivare anche numero di 4-5 al giorno. Che tradotti in euro e moltiplicati per un mese sono una spesuccia di almeno 150 euro mensile. Riduciamo magari la portata al solo momento in cui ne abbiamo realmente bisogno e quando possiamo, il caffè prendiamolo a casa. Infine, ad inizio mese non lasciamoci prendere dalla foga dell’acquisto desiderato. Aspettiamo, se siamo bravi possiamo procedere a fine mese con il risparmio compiuto nei giorni precedenti oppure prendiamo nota e spostiamo in avanti ai mesi successivi. Prima o poi ce la faremo ma non possiamo permetterci di arrivare ad una settimana dal prossimo stipendio senza un euro in tasca.

Un suggerimento in più per arrivare a fine mese

Non disdegniamo il resto in moneta. Piuttosto riponiamolo in un’apposita scatoletta e cambiamo in banconote a fine mese. Potremmo racimolare cifre sorprendenti e togliendo le monete dal portafogli siamo meno inclini al consumo per cose più o meno inutili. Possiamo tentare questi trucchetti per arrivare sani a fine mese e magari sorprenderci con parte dello stipendio ancora in tasca.