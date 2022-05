Le zucchine sono tra gli ortaggi estivi più amati ed utilizzati di tutta l’estate, ricchi di fibre e con pochissime calorie.

Sono un alimento leggero da consumare che, aggiunto alle preparazioni, non ne appesantiscono il sapore né aggiungono calorie al piatto.

Come cucinare questi ortaggi

Tanti sono i modi per cucinare le zucchine: deliziose se fritte, ma anche cucinate al forno con erbe aromatiche. Perfette se cotte in friggitrice ad aria per un fritto più leggero ed una consistenza croccante. Buone anche in umido da aggiungere a primi piatti o da consumare quando si è a dieta o quando si sta poco bene con lo stomaco.

Infatti, numerose sono le preparazioni che le vedono protagoniste, cominciando dalla parmigiana di zucchine, una rivisitazione della più classica parmigiana di melanzane. Ci sono poi le più rinomate zucchine alla scapece, una prelibatezza tutta campana che ha spopolato in tutto il Mondo. Perfette da aggiungere a frittate e da utilizzare come sfizioso contorno da servire con merluzzo, petto di pollo o arrosto.

Quella che vogliamo proporre oggi è una ricetta che le vede come protagoniste in versione light, ma non troppo: le zucchine trifolate.

Non fritte né al forno ecco come cucinare le zucchine in modo facile e veloce per un contorno estivo gustoso e leggero

Le zucchine trifolate sono un contorno semplice ideale per accompagnare secondi piatti o per condire un primo piatto. Per realizzarle basterà munirsi di pochi ingredienti ed avere qualche minuto di pazienza per la realizzazione del piatto.

Zucchine trifolate

800 g di zucchine;

1 spicchio d’aglio;

2 cucchiai di prezzemolo;

sale e pepe q.b.;

40 g olio EVO.

Procedimento

Lavare e pulire le zucchine eliminando le parti esterne, asciugarle per bene e ridurle a fettine circolari. In una padella antiaderente riporre olio e lo spicchio d’aglio e posizionarla sul fuoco. Appena dorato, eliminare l’aglio dall’olio ed aggiungere le rondelle di zucchine. Lasciar cuocere con l’aiuto di un coperchio per qualche minuto. Prima di fine cottura aggiungere il prezzemolo e il pepe, aggiustare di sale, amalgamare il tutto e servire.

Chi invece preferisce un contorno più sfizioso può optare per la preparazione di gustose e croccanti zucchine in padella. Basterà aggiungere alla ricetta prima descritta del pangrattato.

Ovvero, una volta cotte le zucchine, meglio se ben rosolate, basterà aggiungere 3 cucchiai di pangrattato, mescolare bene, cuocere per altri 2 minuti e spegnere il fuoco. Le zucchine saranno così croccanti e sfiziose pur rimanendo un contorno light.

Se si preferisce dare al piatto un sapore più mediorientale, potremmo aggiungere al pangrattato delle spezie aromatiche, come timo, basilico, salvia, curcuma ed anche zenzero.

Dunque, non fritte né al forno ecco come cucinare le zucchine per un contorno facile e veloce ed anche molto leggero da digerire. Sarà l’ideale per accompagnare pranzi e cene estivi.

