Il ponte del 2 giugno inviterà tanti a muoversi in macchina. O a prendersi qualche giorno per rilassarsi. A leggere l’oroscopo, sono diversi i segni che dovrebbero staccare perché lo stress potrebbe causare pesanti litigi.

Sarà un fine settimana dove l’Ariete darà più spazio alle chiacchiere che all’azione vera e propria. Giorni preziosi anche per rispondere alle mail lasciate in sospeso.

La luna nuova in Gemelli porterà grandi novità, ovvero soldi e buoni affari ai nati nel Toro. Però, dal punto di vista personale, ci arrabbieremo con un amico per una sciocchezza, ma faremo presto pace.

Il Leone finalmente uscirà dalla routine e il Cancro ritroverà tranquillità

I Gemelli punteranno a cambiare prospettiva. Non solo nella vita, ma anche nel giro degli amici. È il momento di frequentare persone con interessi diversi dai nostri, ma, forse, neanche tanto.

Dopo una settimana di grande confusione incertezza, nel fine settimana il Cancro vedrà la luce. Ritrovando un po’ di tranquillità anche se un amico sarà deluso dal nostro comportamento. E ce lo dirà in faccia.

Il Leone, da qualche giorno, sta cercando di fare nuove esperienze. Potremmo prenotarci un viaggio all’estero senza meta precisa, a prezzi stracciati. O cercare un hobby diverso. Tutto, pur di uscire dalla routine.

I nati nella Vergine dovrebbero approfittare del fine settimana per studiare qualche attività su Internet che potrebbe incrementare le entrate. Quanto agli affari di cuore, usciremo con una nuova persona, ma attenzione a non deluderla.

Problemi di coppia per la Bilancia. Stiamo pensando alla carriera e il partner potrebbe frenarci. Almeno, il weekend ci porterà un po’ di serenità grazie a una cena con amici fidati.

La luna nuova in Gemelli porterà grandi novità per lo Scorpione e cattive notizie per la Bilancia, altri segni litigheranno con persone care mentre qualcuno potrebbe vincere soldi

Lo Scorpione, segno sempre pronto ad esplodere, vivrà giorni di inaspettata pazienza. Con il culmine sabato, quando saremo premiati con dei cambiamenti positivi in casa.

Che bei giorni per il Sagittario. Tutti ci cercano ed apprezzano, anche se domenica cercheremo un po’ di solitudine, anche dal partner. In ogni caso, godiamoci questi momenti perché dureranno poco.

Il Capricorno si divertirà a uscire un po’ dalla sua routine, nel fine settimana. Il che, spiazzerà chi ci sta vicino. Peggio per loro. Cambiare fa bene ed è giusto che siano gli altri a adeguarsi.

Che strano fine settimana per l’Acquario. Avremo come l’impressione che la gente ci eviti o non ci consideri. In parte è vero, ma è più casuale di quello che potremmo pensare.

I Pesci hanno bisogno di una lunga pausa e il ponte del 2 giugno capita a fagiolo per prendere la macchina e andare in giro. Magari, in qualche bella località termale, dove rigenerarci in vista dell’estate.

