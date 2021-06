Le melanzane sono un ortaggio molto amato ed anche molto versatile. Esse infatti le ritroviamo come base di numerose ricette, come la classica parmigiana di melanzane, ma anche in piatti gustosi come la pasta alla Norma.

Fritte, al forno, in padella ripiene, insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, per ottenere la massima riuscita di un piatto a base di questo ortaggio bisogna riporre qualche piccolo accorgimento infatti, sono questi i 3 errori da non commettere assolutamente quando si cucinano le melanzane.

La ricetta di oggi è una preparazione semplice e veloce da preparare, per una cena estiva gustosa ma leggerissima con questa meravigliosa ricetta di melanzane al forno senza grassi

Melanzane parmigiano e capperi

2 melanzane;

50 g di parmigiano;

30g di pane grattugiato;

sale e pepe q.b;

2 cucchiai di prezzemolo tritato;

1 manciata di capperi;

olio evo q.b.

Procedimento

Lavare accuratamente le melanzane e tagliarle a fette longitudinali, se si preferisce è possibile anche sbucciarle. Farle a fette dello spessore di 1 cm e disporle su una teglia foderata con carta da forno. Incidere la superficie delle fette di melanzana con un coltello, praticando dei piccoli tagli sia verticali che orizzontali. Condire con un filo d’olio e parmigiano. Intanto in un mortaio pestare i capperi e il sale, aggiungere il prezzemolo tritato e cospargere l’intera miscela sulle melanzane. Spolverare con del pan grattato ed un filo d’olio. Infornare a 180° C ed attendere che si imbiondiscano per spegnerle.

Il consiglio è quello di non abbondare con il sale, perché i capperi sono già salati, inoltre per facilitare l’operazione di pestatura, preferire quelli di piccole dimensioni.

Una volta terminata la cottura delle melanzane evitare di lasciarle nel forno caldo, per evitare che si secchino troppo. Meglio toglierle e lasciarle raffreddare all’esterno.

Una cena estiva gustosa ma leggerissima con questa meravigliosa ricetta di melanzane al forno senza grassi.