Ah l’amore, quel sentimento meraviglioso che supera i confini e abbatte ogni barriera.

Tutti vorremmo trovare l’anima gemella e vivere una vita sentimentale come quelle dei cartoni animati. Da piccoli iniziano le prime cotte, i primi amori e purtroppo anche le prime delusioni. Si sa che proprio il sentimento più bello tra tutti rischia talvolta di trasformarsi in tristezza e sofferenza, ma vale sempre la pena buttarsi.

Quando ci innamoriamo di qualcuno, vediamo tutto a cuoricini e la vita sembra improvvisamente sorriderci. Le famose farfalle nello stomaco non sono soltanto un’invenzione adolescenziale, ma una sensazione che possiamo provare anche in età adulta. In fondo, l’amore non ha età.

Tuttavia, il forte sentimento dei primi tempi rischia di cambiare dopo mesi o anni di relazione. E così, ecco che iniziano i problemi, ci si allontana e si entra in una situazione ben poco piacevole. Una situazione in cui sembra essere continuamente sul punto di litigare e qualsiasi cosa potrebbe accendere una miccia.

Ma quali sono i comportamenti tipici di circostanze come questa e che rischiano di portare i partner alla separazione? Vediamone 4.

Ecco 4 comportamenti che rischiano di portare la coppia alla rottura in modo silente e spesso irreparabile

Iniziamo dal primo, il rimprovero. Si tratta di quell’atteggiamento critico e quasi ostile di un partner nei confronti dell’altro (o di entrambi tra loro). In questi casi, si riprende sempre l’atteggiamento dell’altro, spesso anche davanti ad altre persone, il che risulterebbe addirittura umiliante.

Andiamo al secondo, fare finta di niente. Capita spesso che in una coppia uno dei due cerchi di evitare lo scontro, preferendo il silenzio. Purtroppo, però, chi evita continuamente rischia di covare dentro insofferenza verso l’altro, arrivando al punto di scoppiare.

Passiamo al terzo atteggiamento che è quasi un cliché delle coppie che litigano: incolpare il partner. Quando ci si scontra si tende a voler avere ragione a tutti i costi, puntando il dito contro l’altro e non ammettendo le proprie responsabilità. Stare insieme richiede compromesso ed equilibrio e perché no, probabilmente anche una certa capacità di autocritica.

Concludiamo con il quarto comportamento silente e deleterio, farsi terra bruciata intorno. Ci riferiamo alle coppie che si isolano ed escludono il resto del Mondo. Non dimentichiamo che è fondamentale mantenere la propria identità e i propri rapporti sociali e familiari.

Ecco 4 comportamenti che dovremmo cercare di evitare se vogliamo che la nostra relazione duri in eterno.

