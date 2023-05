Non finte ma sensazionali le ciglia effetto ventaglio copiando il make up di Lily Collins

Sogni uno sguardo stellare con ciglia spettacolari, lunghissime e aperte a ventaglio tipo sguardo da bambola? Pensi che sia impossibile senza l’applicazione di posticci come le ciglia finte? Ti basterà copiare nel dettaglio il trucco dell’attrice Lily Collins per ottenere lo stesso incredibile risultato.

Gli occhi sono un punto focale del viso e una donna sa bene che può sedurre anche solo con lo sguardo. Uno sguardo seducente può essere aiutato da ciglia lunghissime e nere, che invitano chi guarda aprendosi a ventaglio. Ma come ottenere questo effetto? È obbligatoriamente necessaria l’applicazione di ciglia posticce? Assolutamente no e una giovane attrice come Lily Collins ne è l’esempio. Il suo fresco e giovane viso da bambola ha come punto focale proprio piccoli occhi deliziosi ma affascinanti, perché incorniciati da lunghe ciglia a ventaglio. Puoi ottenere lo stesso effetto studiando nel dettaglio il suo make up.

Non finte ma sensazionali le ciglia alte e lunghissime

Lily Collins è un’attrice e modella inglese trentaquattrenne che appare molto più giovane della sua età. Questo, certamente, grazie alla genetica, che le ha regalato una freschezza fuori dal tempo. Ma anche perché sa valorizzare il suo aspetto al meglio, tra abbigliamento e trucco.

Soprattutto per quello che riguarda il make up occhi, Lily appare sempre con un affascinante sguardo da gatta, con ciglia lunghissime. Lily non indossa posticci ma usa il make up in un modo che valorizza lo sguardo. Scopri subito quale e come.

Il trucco occhi dell’attrice

Il viso di Lily Collins si caratterizza per uno sguardo romantico, fresco, giovane ma sensuale e audace. Il merito è delle ciglia, ma non solo. Il trucco occhi di Lily nasconde spesso una impercettibile sottolineatura di matita marrone. E non manca spesso la stesura di un ombretto in tono chiaro su tutta la palpebra mobile e, a volte, anche su quella inferiore. In particolare, lo sguardo si illumina grazie alla sfumatura di un ombretto chiaro perlato, ideale per chi è giovane come l’attrice.

Il tocco finale, quello che rende le ciglia spettacolari, come è facile immaginare, è il mascara. Per un effetto infinito e ad apertura a ventaglio, Lily ha scelto un mascara a volume modulabile. Si tratta di un prodotto cosmetico compreso in una fascia di prezzo tra le 20 € e le 30 €, che permette a chi lo adopera di ottenere un volume sino a otto volte quello delle proprie ciglia.

Questo tipo di mascara avvolge e incurva le ciglia ad ogni passata. Il segreto per uno sguardo stellare è poi quello di stendere un primer ciglia prima dell’applicazione di questo mascara. Saranno così non finte ma sensazionali le ciglia lunghe a ventaglio.