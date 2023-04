Abbigliamento gothic dark donna: cosa va di moda adesso? Spopola l’outfit di Mercoledì Addams

Il look total black non passa mai di moda e la tendenza dark, o gothic, in auge dagli anni ’80, oggi rivive con l’ispirazione a un personaggio di una serie televisiva di successo, la cui protagonista indossa un vestiario davvero particolare.

La moda dark è una di quelle correnti alternative che hanno trovato riscontro nel gusto di molte persone. In particolare, la moda gotica femminile ne riporta la tendenza all’utilizzo del colore nero. Per un look dall’aura oscura e, in alcuni casi, morbosamente enfatizzata. Non mancano, inoltre, dettagli come un make up il cui colore preponderante è, ovviamente, il nero. Ma anche accessori in argento, croci e borchie. Gli abiti sono spesso ispirati alla moda vittoriana, ma qualcosa, oggi, ha dato un tocco più moderno al ghotic dark look donna. La tendenza si sta, infatti, ispirando al personaggio di una nota serie televisiva di successo trasmessa da Netflix.

Wednesday, il successo di Netflix

Wednesday, ovvero Mercoledì, è la serie di successo di Netflix rilasciata in Italia lo scorso novembre 2022. Si tratta di una commedia sullo stile fantasy horror, ispirata principalmente ai noti personaggi della famiglia Addams. La serie ha reso famosa in particolar modo la protagonista, la giovane attrice Jenna Ortega. Ma non solo. Il look indossato da Jenna nella serie, che interpreta Mercoledì Addams, ha ispirato l’attuale moda gotica femminile, aggiungendovi i tratti di un outfit moderno.

Abbigliamento gothic dark donna: ecco l’ispirazione

Cominciamo con il dire che il personaggio di Mercoledì ha aggiunto un altro colore al nero, il bianco, che lo accompagna in opposizione e per contrasto. Lo possiamo notare sotto forma di camicia bianca da indossare sotto un abito o un pull nero. Oppure come complemento di una fantasia a scacchi, per maxi pull o gilet in lana. O, ancora, per quello che riguarda i pois di una camicia total black.

Per la parte inferiore, invece, via libera alla gonna lunga nera, che arriva quasi alla caviglia e copre un leggings nello stesso tono. Particolari le scarpe, che arrivano direttamente da una rivisitazione delle calzature anni ’90. Si tratta di zeppe basse carro armato stringate, che si possono tranquillamente alternare agli anfibi. Completa il tutto la giacca, un giubbino in pelle rigorosamente in colore nero. Come si può notare, Mercoledì ha portato una ventata di novità per quanto riguarda l’abbigliamento gothic dark donna. Di vittoriano rimane, eventualmente e per chi lo apprezza, il colletto a punta alta della camicia bianca.