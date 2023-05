Fughe nere di pavimenti e piastrelle? Prova subito l’antico rimedio della nonna per sbiancarle in soli 2 minuti

Le fughe sono gli spazi che separano le piastrelle e quando si depositano residui di sporco e muffa possono annerirsi. Avrai senz’altro notato che le fughe di pavimenti e piastrelle tendono a diventare nere. Questo restituisce anche agli ambienti più puliti un aspetto sciatto e trascurato. Se pensi che per pulirle ci voglia tanto tempo e fatica ti sbagli. Stiamo per svelarti un trucchetto davvero geniale che usavano già le nostre nonne.

Le pulizie di casa sono tra le cose che più odiamo fare, perché portano via tempo alle nostre attività preferite. Fortunatamente, certe faccende non richiedono costanti cure e attenzioni e possiamo farle meno frequentemente. Pensiamo ad esempio alle piastrelle che molto spesso ricoprono i nostri pavimenti e muri di casa. La polvere che si accumula e i germi possono sporcarle, ma non è tutto. Negli ambienti umidi, come la doccia, c’è anche il pericolo che si formi la muffa e questo può rappresentare un pericolo per la salute.

Per risolvere questo comune problema oggi ti spieghiamo un metodo così facile ed efficace che non riuscirai più a farne a meno. Sei pronto ad iniziare?

Fughe nere di pavimenti e piastrelle non saranno più un problema: hai mai provato questo semplice rimedio?

Non serve spendere tanti soldi per ottenere ottimi risultati. Infatti, molto spesso in casa abbiamo già tutto ciò che serve per pulirla e igienizzarla da cima a fondo. Questo ce lo insegnano le mamme e le nonne che, quando possibile, fanno sempre grande utilizzo di metodi naturali per risparmiare e non nuocere alla salute. Se guardi attentamente in casa potresti già avere tutto l’occorrente per pulire le fughe di piastrelle e pavimenti.

Tutto ciò che ti serve sono 3 ingredienti. Il primo è il succo di limone. Questo ingrediente molto utilizzato in cucina, oltre a dare un piacevole profumo di pulito, è formidabile per rimuovere in modo efficace la muffa. Il secondo ingrediente che useremo è l’amido di mais. Forse non lo sai, ma le nostre nonne lo usavano per eliminare la muffa anche dai vestiti e dai libri. Proprio per questo motivo è utile anche per la pulizia delle fughe. Infine, ci serve l’olio essenziale alla lavanda, che rallenta la formazione della muffa e la elimina facilmente.

Addio alle fughe annerite con questo profumatissimo detergente naturale

Contro le fughe nere di pavimenti e piastrelle puoi agire in due modi. Unisci 20 grammi di amido di mais, il succo di 2 limoni e 10 gocce di olio essenziale di lavanda. Se devi sbiancare le fughe delle piastrelle, agita questa soluzione e vaporizzala direttamente sulle fughe. Se l’area è piccola, strofina le fughe con uno spazzolino da denti. Se invece devi pulire zone più grandi, lascia agire il prodotto per 2 minuti e avvolgi un panno di cotone ad un bastone o a una scopa. Fissalo e dopodiché strofina sulle piastrelle. In men che non si dica, le fughe torneranno di nuovo bianche e pulitissime.

Puoi usare questo prodotto anche per pulire le fughe nere dei pavimenti. Unisci gli ingredienti in un secchio d’acqua calda e lava energicamente i pavimenti con questa soluzione. L’ambiente sarà invaso da un piacevole profumo e le fughe saranno di nuovo bianche. Usare questo rimedio una volta ogni 3 settimane ti aiuterà a mantenere le fughe sempre pulite ed impeccabili.