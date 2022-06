In questi mesi di caldo potremo dire addio all’asciugatrice e risparmiare qualcosa in bolletta, asciugando il bucato all’esterno. Le alte temperature e il vento sono il mix perfetto per ridurre i tempi e avere in poche ore la biancheria pulita e profumata.

Gli spazi di casa, però, non sono sempre come li desideriamo, spesso bisogna usare l’inventiva per trovare la soluzione giusta. Se in balcone non riusciamo a posizionare uno stendino, potremo evitare che piccioni e cimici possano sporcare abiti e lenzuola, creando un angolo apposito in casa. In commercio, in realtà, troviamo varie alternative per recuperare spazio e stendere in qualche stanza senza occuparla del tutto.

Non esiste solo lo stendino esterno in balcone, ecco come realizzarne 2 fai da te per stendere il bucato in casa

Che si tratti di soluzione in door o out door, è possibile acquistare tra tantissimi modelli adatti a ogni esigenza e realizzati in vari materiali. I prezzi sui prodotti di qualità, però, non sono proprio economici.

In alternativa, potremmo costruire una struttura con pochi elementi, da utilizzare dentro casa per risparmiare spazio. Realizziamone uno che sia abbastanza robusto e resistente. Per fare ciò è necessario mettere sul soffitto 2 ganci, distanti tra loro, per poter appendere la struttura in sicurezza e sfruttare lo spazio in altezza. Quindi, recuperiamo dei vecchi bastoni da scopa, dei listelli di legno, o bambù, che abbiano la stessa lunghezza, il numero dipenderà dalla grandezza che vogliamo ottenere. Incolliamo le 2 estremità dei bastoni a due listelli, mantenendo una distanza di circa 10 cm. Leghiamo le estremità, da un lato e dall’altro, a una corda resistente, che poi fisseremo ai ganci in soffitto. In questo modo potremo montare e smontare lo stendino in qualsiasi momento, con la possibilità anche di creare ulteriori piani per stendere il bucato.

Con le calamite

Non esiste solo lo stendino esterno in balcone, per asciugare la biancheria nelle stanze di casa potremmo ricorrere alle calamite metalliche. Si tratta di una soluzione particolarmente economica e di facile realizzazione che non prevede grandi tecniche di manualità.

Per attaccare le calamite avremo bisogno di una superfice metallica, in alternativa potremo avvalerci della vernice magnetica o fasce metalliche. Procuriamoci delle calamite a gancio non troppo pesanti, ma leggere. Meglio inserirne di più per evitare che possano cadere immediatamente a terra. Acquistiamo, poi, del filo per biancheria, oppure della corda o spago, questo dipenderà da cosa andremo a stendere.

Applichiamo i ganci a calamita distanti tra loro e fissiamo più file per poter asciugare più cose possibili, nel minimo spazio. Possiamo posizionarli dietro la porta, in lavanderia o in una parete nascosta di casa.

Lettura consigliata

Bastano poche mosse per trasformare vecchie lenzuola ricamate della nonna in oggetti e accessori alla moda che tutti ci invidieranno