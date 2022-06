Non solo portalettere, Poste Italiane cerca diplomati da assumere a tempo indeterminato per questo ruolo ricercatissimo

Contratto a tempo indeterminato, diploma e accessibilità dei requisiti son rari da trovare insieme in un annuncio di lavoro. Soprattutto in realtà grandi come Poste Italiane, le assunzioni per candidati diplomati e senza esperienza avvengono o a tempo determinato o con apprendistato professionalizzante. Nella giornata di oggi si è verificata l’eccezione alla regola. Il Gruppo ha, infatti, pubblicato un nuovo annuncio che possiede tutte le caratteristiche sopra presentate.

Assunzioni a tempo indeterminato con il solo diploma

Non solo portalettere, Poste Italiane offre un’altra posizione aperta per diplomati che si configura come una fra le più interessanti e ambite della lista. Stiamo parlando dell’offerta di lavoro per “Operatori di sportello”. Tutte le sedi sull’intero territorio nazionale sono fra le possibili candidate per il luogo di lavoro finale. Le risorse selezionate verranno indirizzate verso una specifica località a seconda delle necessità aziendali.

Cosa fa un operatore di sportello? Dall’annuncio integrale scopriamo alcune delle sue mansioni principali, come le attività di promozione e vendita di prodotti e servizi. Seguono l’espletamento delle procedure operative e amministrative correlate. I candidati in possesso di tutti i requisiti saranno coinvolti nel processo di selezione di Poste Italiane, effettuato online.

Per partecipare è indispensabile il possesso del diploma di scuola media superiore con voto minimo di 70/100 o 42/60. Una votazione superiore a quella minima e il possesso della laurea sono ulteriori elementi che verranno presi in considerazione e valorizzati. Tuttavia, precisiamo che non sono strettamente necessari. Inoltre, non è fatta specifica richiesta del possesso di esperienza pregressa nel ruolo, né tantomeno di un limite di età.

Le risorse che riusciranno a passare il processo selettivo saranno assunte con contratto a tempo indeterminato.

Non solo portalettere, Poste Italiane cerca diplomati da assumere a tempo indeterminato per questo ruolo ricercatissimo

L’annuncio di lavoro per operatori di sportello scade fra meno di 6 giorni, precisamente il 26 giugno alle ore 23:59. Per consultarne i dettagli e inviare candidatura, visitiamo la pagina di Poste Italiane dedicata alle carriere. Al suo interno, troveremo tutte le posizioni aperte per il Gruppo. Clicchiamo su quella di interesse e selezioniamo il tasto ”Invia candidatura ora”.

Lettura consigliata

Non passano inosservati i numerosi annunci di lavoro per questa catena italiana con negozi su tutto il territorio nazionale