Che brutta sorpresa quando apriamo il cestino della lavatrice e troviamo i panni rigidi e maleodoranti. Nonostante abbiamo seguito tutti i passaggi per ottenere un bucato da manuale, il risultato non è quello sperato. Allora l’unica soluzione è spesso ripetere il lavaggio, perdendo del tempo inutile e sprecando corrente elettrica, che poi andrà a finire in bolletta. A maggior ragione d’estate è fondamentale indossare vestiti soffici che ci fanno percepire meno caldo, meglio ancora se profumano.

Se non abbiamo mai provveduto a pulire a fondo la lavatrice, questo fattore potrebbe contribuire a migliorare le prestazioni. Quindi assicuriamoci di aver controllato che non vi siano incrostazioni di calcare nel cestello e nelle vaschette, puliamo a fondo i filtri, facendo periodicamente anche dei lavaggi a vuoto. Con l’aiuto di alcuni ingredienti naturali tutto ritornerà splendente e il nostro bucato avrà un aspetto invidiabile.

A volte, però, nonostante la lavatrice sia perfettamente pulita e in ottime condizioni, non riusciamo ad ottenere un esito soddisfacente. Quindi ci ostiniamo a versare quantità spropositate di detersivo e ammorbidente, scelta che potrebbe provocare ancora più puzza e rovinare i tessuti. L’alleato numero uno delle pulizie di casa, anche in questo caso, è l’aceto bianco, apprezzato anche per le caratteristiche disinfettanti e per neutralizzare i cattivi odori.

Anche le nonne sapevano che per avere il bucato morbido non serve l’aceto ma questi 3 trucchetti per renderlo più profumato

Oltre ad essere utile per pavimenti e superfici, l’aceto potrebbe essere l’elemento ideale ad eliminare incrostazioni di calcare all’interno della lavatrice. Dunque, potremmo fare un lavaggio a vuoto aggiungendone solo un bicchiere ed impostando alte temperature. Sostituiamo l’ammorbidente classico con l’aceto, versiamone 100 ml nella vaschetta e i nostri capi saranno soffici e profumati, anche aggiungendo poche gocce di oli essenziali.

Ma se non abbiamo l’aceto in casa, nessun problema, perché anche le nonne sapevano che per avere il bucato morbido dobbiamo impostare la temperatura giusta. Sembra un particolare da nulla, ma in realtà è un dettaglio determinante che non dobbiamo sottovalutare. In base al colore, al materiale del tessuto ed al livello di sporco, ad esempio, laviamo gli asciugamani a 40°, con centrifuga da 800 giri.

Un altro trucchetto per ottenere un bucato da manuale è usare pochi cucchiai di bicarbonato e aggiungere del sapone liquido di Marsiglia. Se aggiungiamo anche dell’acido citrico l’effetto sarà ancora più evidente. Mescoliamo i vari elementi e mettiamoli nella vaschetta, oltre a notare vestiti profumati e soffici non troveremo neanche una macchia.

Un ingrediente antibatterico e igienizzante, che sicuramente avremo in cucina, è il limone, sfruttiamolo anche in lavatrice, aggiungendo del succo nel detersivo o nel cestello. L’odore di fresco del bucato sarà indescrivibile, come anche l’effetto ammorbidente.

