Questo periodo dell’anno ha tanti pregi e tanti difetti. Il bel tempo praticamente perenne, il mare, le giornate più lunghe, la natura nel clou della sua bellezza, sono certamente punti a suo favore. Il caldo e il sudore continuo sono, invece, alcuni inconvenienti.

A questo brevissimo elenco dovremmo aggiungere anche un altro grande problema del periodo e cioè la nostra perenne lotta contro insetti molesti e peli di animali. Il mese di giugno, e praticamente i prossimi tre mesi che verranno, ci vedranno, infatti, impegnati in un eliminare e scacciare continuo.

Nel primo caso i nostri sforzi saranno indirizzati sia a tenere lontani scarafaggi e blatte, che scorrazzano per casa o risalgono dalle tubature, sia le odiosissime zanzare. Nel secondo caso sarà un continuo pulire per sbarazzarci dei peli volanti di cane e gatto in pieno periodo di muta.

Questi si trovano ovunque, anche se vestiti, divani, laddove fosse concesso il transito, e tappeti sono i posti del cuore dove si vanno ad accumulare. Per toglierli abbiamo a disposizione diversi rimedi fai da te a e tra questi ne rientrerebbe uno particolarmente efficace di cui parleremo nell’articolo di oggi.

Basterebbe qualche goccia di questo prodotto profumato per togliere efficacemente i peli di cane e gatto da vestiti, tappeti e divani

Laddove lavate, spazzole adesive, nastri appiccicosi e altre opere d’ingegno non abbiano funzionato, non dovremmo gettare la spugna.

Infatti, per sbarazzarci dei peli “più affezionati” dei nostri animali, depositati su vestiti, divani, tappeti e altri tessuti, ci sarebbe ancora qualcosa che potremmo fare. La nostra arma segreta sarà contenuta all’interno di uno spruzzino e sarebbe una miscela che, oltre a occuparsi dei peli, agirebbe come un profumatore.

Per realizzarla avremmo bisogno di acqua distillata e di un comunissimo ammorbidente per bucato. In particolare, basterebbe qualche goccia di questo prodotto profumato per fare un “miracolo”. In un colpo solo riusciremo a togliere tutti i peli e a diffondere un delizioso profumo tra i vari ambienti di casa e nell’armadio.

Ma come mai sarebbe un buon prodotto per liberarsi dei peli? La spiegazione sarebbe legata proprio alla sua naturale funzione e cioè ammorbidire le fibre. Così facendo andrebbe a staccare i peli che, “venendo a galla”, si potrebbero eliminare in un battibaleno.

Procedimento e uso

Per realizzare questa miscela versiamo in uno spruzzino 200 ml di acqua distillata e qualche goccia di ammorbidente, meglio se concentrato. Mescoliamo per bene e poi vaporizziamo, senza inzuppare, sulla superficie di tessuto da trattare.

Aspettiamo che si asciughi, circa 10-15 minuti, e infine rimuoviamo i peli con una spazzola apposita o usando l’aspirapolvere.

