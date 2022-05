L’estate sta arrivando e molti di noi stanno iniziando a rinnovare il guardaroba. Abitini, pantaloni in lino e costumi da bagno stanno apparendo nelle vetrine e noi non vediamo l’ora di indossarli.

Ogni anno la moda propone modelli nuovi o rivisitazioni di quelli vecchi. Se negli anni ’80 il costume intero “alla Baywatch” la faceva da padrone, negli anni ’90 hanno regnato i bikini. Negli anni Duemila, invece, le fasce e i perizomi sono apparsi, assieme a nuovi modi di legare il bikini.

In moltissime, però, non amano mostrare il corpo e preferiscono nascondere alcuni difetti. Per alcune, poi, è una questione di protezione dal sole mentre per altre di motivi religiosi.

Oggi vedremo perché non è vero che per nascondere la ciccia della pancia dobbiamo indossare costumi da bagno castigati e proporremo delle splendide alternative.

Un modo più elegante di vivere la spiaggia

Se abbiamo superato i cinquant’anni o non amiamo esporre il nostro corpo, è possibile che amiamo indossare costumi interi. Spesso si tratta di modelli tutti uguali, con la solita scollatura rotonda e le spalline larghe due centimetri. In realtà, questo modello di costume da bagno può essere davvero elegante e stiloso, se sappiamo quale scegliere.

Possiamo optare, ad esempio, per un semplice costume interno con gli intrecci sulle spalle. In questo modo la schiena sarà abbellita da dei decori semplici ma non banali. Possiamo anche osare con modelli che presentano delle aperture lungo i fianchi per un effetto sensuale ma coprente.

Il secondo modello di cui parliamo è un costume intero monospalla che lascia una spalla nuda. Questa scollatura asimmetrica pone l’attenzione sul décolleté e lo esalta con sobrietà. Perfetto per chi ha un seno abbondante è comodissimo e ci permette di nuotare con comodità.

Non è vero che per nascondere la ciccia della pancia dobbiamo indossare costumi da bagno castigati, ecco tre modelli comodi e sensuali

L’ultimo modello di cui parliamo è davvero un compromesso perfetto tra l’eleganza e la comodità. Si tratta del tankini, che è composto da due pezzi, una mutanda e una sorta di canottiera che copre la pancia. Questo modello ci permette di nuotare comodamente e di rimanere a prender il sole senza scoprire troppa pelle. Perfetto anche per chi vuole proteggersi dal sole, è l’ideale per coprire i rotolini di troppo o qualche difetto. Una volta finito il bagno potremo indossare un pareo e un paio di sandali etnici e saremo pronti per un aperitivo o una festa in spiaggia.

Approfondimento

Possiamo dire addio a bikini e costumi interi, ora che è questa la moda mare che spopola nell’estate 2022