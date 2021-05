Anche se siamo solo a maggio e molti dovranno attendere mesi per poter nuotare al mare e prendere il sole in una spiaggia dorata, le pubblicità di costumi da bagno sembrano averci invaso.

Molti marchi stanno pubblicizzando nuovi modelli cercando di creare delle tendenze in modo da aumentare le rendite.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Se vogliamo essere all’ultima moda non possiamo basarci solo sulle pubblicità, dobbiamo anche tenere in considerazione i trend dei social, in particolare quelli di Instagram.

Oggi parliamo del bikini che ha fatto impazzire il web nei due emisferi, per un effetto da bomba sexy che possiamo ottenere tutte.

Un bikini nuovo a partire da quello vecchio

In molti avranno notato una tendenza davvero peculiare che si è affermata negli ultimi due anni. Molte modelle si sono fotografate in spiaggia con indosso un bikini davvero particolare con una forma mai vista prima ma che in realtà è molto semplice da ottenere.

Questo modo particolare di indossare il costume da bagno prende il nome di “bikini upside down”, alla lettera “bikini al contrario”.

Questo è il bikini che ha fatto impazzire il web nei due emisferi per un effetto da bomba sexy che possiamo ottenere tutte

Per ottenere questo effetto particolare si indossa il pezzo di sopra del bikini letteralmente al contrario. Ovvero, con i due laccetti che normalmente andrebbero attorno al collo attorno all’addome e viceversa. In questo modo il triangolino aderisce al seno non più in verticale bensì per il verso lungo.

L’effetto che il bikini indossato in questo modo è sicuramente perfetto se vogliamo cambiare stile, ma conferisce anche un aspetto molto sexy ed esalta il decolleté come un bikini normale non farebbe.

Se vogliamo ottenere questo effetto da bomba sexy non ci resta che prendere il nostro vecchio bikini e indossarlo in questo modo, l’effetto sarà davvero incredibile, cosa aspettiamo?

Approfondimento

Se siamo appassionati dai costumi da bagno possiamo trovare in questo articolo una spiegazione su come crearne uno da sole, provare per credere.