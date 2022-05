La fine di aprile e l’inizio di maggio hanno portato delle energie intense da sostenere. È infatti molto comune sentirsi stanchi e demotivati, anche senza avere dei validi motivi per esserlo. Se si vogliono comprendere le motivazioni dietro a questo genere di sensazioni, consigliamo di dare un’occhiata accurata al proprio tema natale e di confrontarlo con i transiti. Proprio per aiutare, oggi diamo una visione più ampia su uno di questi ultimi che generalmente desta molto fastidio. Infatti, quasi tutti ne hanno paura, ma Mercurio retrogrado diventa quasi innocuo se ci si difende in questi modi. Scopriamo insieme quali sono, per passare questo periodo del tutto indenni.

L’intricata situazione del cielo di questo periodo

Prima, però, volgiamo come sempre uno sguardo alla volta celeste. Questa negli ultimi giorni ha presentato dei grossi movimenti. Infatti, si sono appena formate due importantissime eclissi, una solare e una lunare. La prima è caduta nel segno del Toro e ha toccato dei temi molto potenti. L’ultima invece si è svolta sotto l’egida dello Scorpione, inducendo dei grandi cambiamenti e delle tribolazioni ad alcuni soggetti dello zodiaco.

Il Sole attualmente transita ancora per poco sotto il segno del Toro e presto volgerà ai Gemelli. Venere si trova nel segno dell’Ariete, infiammando la primavera e dando nuove opportunità ai single. Giove la segue a ruota libera, portando dopo 11 anni a un nuovo inizio della ruota zodiacale. Una nota particolarmente stonata la dà, però, Mercurio, che inizia un moto contrario.

Quasi tutti ne hanno paura, ma Mercurio retrogrado non porta sempre cattive notizie grazie ai consigli degli astrologi

Generalmente i significati attribuiti a questo fenomeno sono negativi. Si possono verificare problemi comunicativi e legati all’intelletto. Per gli studenti è un pessimo periodo per sostenere esami, per i lavoratori invece non è il caso di imbastire nuovi progetti o di cambiare tipo di carriera. È poi anche comune avere problemi con la tecnologia e ritardi nei trasporti o negli esiti. Quindi, è meglio lasciare da parte le novità e rivedere i propri vecchi piani, sfruttando questa occasione per perfezionarli. Allo stesso modo, è un ottimo periodo per stilare dei piani di riserva e fare ordine nella propria vita per capire dove direzionare le proprie energie.

