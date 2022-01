Voglia di tiramisù ma non abbiamo tutti gli ingredienti in casa? Ecco una ricetta che fa al caso nostro con una combinazione vincente che renderà il dolce bello da guardare ed irresistibile da un boccone tira l’altro.

Ad oggi, il tiramisù insieme alla torta di mele sono i dolci più amati e preparati di sempre. Ricette semplici e poco elaborate che permettono un’ottima riuscita anche per i meno esperti. Gli ingredienti sono pochi, molto economici e nella maggior parte dei casi la spesa massima è di 5 euro.

Una vera ghiottoneria che si mangia con gli occhi

Una spettacolare preparazione per questo soffice tiramisù senza uova e senza savoiardi che sta facendo impazzire il web. Un’alternativa validissima che potrà delizia il palato in ogni occasione accompagnato da un semplice succo di frutta ad una cioccolata calda. Insomma un dolce che si presta ad ogni occorrenza e pubblico, dai più grandi ai più piccini.

La preparazione consiste in due dischi di pan di Spagna che si potrà realizzare soffice e leggero come una nuvola grazie al segreto da pasticceri spiegato nel nostro precedente articolo. Oppure si potranno comprare i dischi di pan di Spagna sia in pasticceria che al supermercato.

La farcitura classica e golosa con la crema al mascarpone, potrà essere sostituita da questa semplice e gustosa da mangiare a sbafo.

Ingredienti

pan di Spagna;

crema al Mascarpone (250 ml di panna da montare, 250 gr di mascarpone e crema pasticcera facoltativa)

caffè

cacao amaro

Non il solito tiramisù ma questo soffice spettacolare senza uova e senza savoiardi che sta facendo impazzire il web

Procedimento

Iniziare realizzando la base di pan di Spagna o acquistandola, anche uno o due giorni prima. Prendere un recipiente e preparare la crema al mascarpone versando la panna e montandola con le fruste elettriche. Quando la panna sarà bella e pronta, aggiungere il mascarpone e continuare ad amalgamare fino ad ottenere uno ottima crema vellutata.

Se si preferisce una crema più corposa, aggiungere una classica crema veloce all’uovo. Quindi in un pentolino amalgamare ad un uovo, 2 cucchiai di zucchero, uno di farina e aggiungere il un po’ di latte e lasciare addensare sul fuoco.

Nel frattempo preparare un po’ di caffè da diluire con un po’ d’acqua o del latte per bagnare per bene la base di pan di Spagna. Quest’ultimo può essere lasciato nella sua forma originale o fatto in tante striscioline simili alla grandezza dei savoiardi. Se si sceglie questa opzione, posizionarli in modo da formare una pavimentazione tipo parquet, bella da vedere.

Dopo aver disposto il pan di Spagna sul fondo del piatto, bagnare con il caffè e fare uno strato di crema e proseguire per un altro strato di pan di Spagna, bagnarlo e finire con la crema al mascarpone ed una spolverata di cacao.