Maggio per molti è come settembre: il mese ideale per fare una gita, magari approfittando della vicinanza del mare. Così da unire la visita di un castello a un bagno in acque cristalline, magari anche lacustri, basta che siano pulite. Borghi, castelli, musei e scavi archeologici sono i protagonisti del momento, in attesa che le famiglie si riversino poi nelle località di villeggiatura per le meritate vacanze estive. Oltre alle solite mete, esistono però anche delle splendide zone quasi sconosciute che la nostra Italia sa regalarci in ogni suo angolo. Come quella che vedremo oggi, incastonata in uno dei laghi più belli e aristocratici della nostra penisola. Un luogo che ha vinto anche il titolo di “giardino segreto più bello d’Italia”. Giusto per rendere l’idea della sua straordinaria bellezza.

Su quel ramo del lago di Como

Non è un borgo e nemmeno un castello, ma ci resterà per sempre nel cuore. È sempre stato bello di suo, ma Manzoni l’ha reso pure immortale nei suoi Promessi Sposi. Quel Lago di Como che negli ultimi anni ha visto arrivare anche le star di Hollywood. Posti unici come Cernobbio, Laglio e Lenno. Ma anche Colico e Tremezzina per chi vuole abbandonarsi allo sport e al relax. Senza considerare la stessa Como, perla del lago, che vale la pena visitare assolutamente. Partendo poi con la funicolare fino a Brunate e godere di un paesaggio da sogno.

Non è un borgo e nemmeno un castello ma il giardino segreto più bello d’Italia a strapiombo sul lago e definito dalle riviste tra gli scorci più suggestivi del pianeta

Il meraviglioso Lario, come lo chiamavano i romani non è solo ville e palazzi di lusso e di estrema eleganza. Sa essere anche selvaggio e primordiale in molte sue zone. Avvantaggiato da parti della montagna che richiedono buone gambe e tanto fiato. Un bene per coloro che amano le gite impegnative, scalando le colline alla ricerca delle bellezze da visitare. Unendoci pure l’enogastronomia.

Tra le località di Dongo, famosa nella storia del nostro regime e Musso, ci attende il Giardino del Merlo. Uno degli scorci più belli del pianeta, come lo hanno definito alcune riviste specializzate inglesi. Realizzato nella seconda metà del 1800 sulle rovine di un antico castello. Un giardino botanico con sentieri, grotte e rocce che ci faranno sentire protagonisti di un film di avventura. Tra sentieri e passaggi segreti, ci troveremo di colpo sospesi nel vuoto e di fronte a panorami e scenografie davvero unici. Bellissima anche la vicina chiesa di San Biagio, in quel di Musso, punto di partenza per questa bellissima gita.

Lettura consigliata

Non le solite ma meravigliose mete della Toscana ma tra Volterra e Pisa si cela questo borgo misterioso tanto amato dai fotografi