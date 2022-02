Siamo un po’ tutti dei “pizza lovers”, che adorano le migliaia di versioni che si possono creare ricche di fantasia e sapore. La pizza è uno dei cibi più apprezzati in tutto il mondo e noi italiani siamo dei veri appassionati. Non passa una settimana che vogliamo mangiare questo squisito cibo.

Anche gli stranieri che arrivano in Italia amano la pizza e adorano come degli ingredienti così semplici possano creare un qualcosa di così buono da non stancarsi mai di mangiarla.

Fortunatamente questa prelibatezza si può mangiare in tutte le salse ed è accessibile per ogni famiglia. Tra le moltissime ricette in padella o al forno, spesso viene dimenticata questa fantastica versione soffice e leggera come una nuvola che si scioglie in bocca.

Ingredienti

1 kg di farina;

circa 800 ml d’acqua;

3 gr di lievito di birra;

700 gr di pomodori pelati;

1 cipolla piccola;

olio extravergine d’oliva;

1 spicchio d’aglio;

parmigiano reggiano;

olio di semi di girasole o arachidi;

basilico;

sale.

Non è la solita pizza questa fantastica e buonissima versione fragrante, soffice e leggera da far venire l’acquolina in bocca

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dall’impasto. Se non si dispone di una planetaria, si potranno utilizzare inizialmente le fruste elettriche con i ganci per impastare. Poi quando l’impasto sarà troppo duro ed elastico, si potrà continuare la lavorazione su un piano da lavoro.

Oppure come hanno fatto sempre le nostre nonne, iniziare l’impasto in una scodella ben capiente, lavorandolo a mano dall’inizio. Prendere il lievito e farlo sciogliere in acqua tiepida e versalo sulla farina ed iniziare ad impastare. Durante la lavorazione aggiungere una manciata di sale e lavorare fino a quando non si otterrà un panetto liscio e omogeneo.

Lasciar lievitare per 24 ore per ottenendo un impasto perfettamente leggero con i buchi. Successivamente prendere l’impasto e dividerlo in tante palline di circa 50 gr, che formeranno la nostra pizzetta, e lasciar lievitare per almeno 1 ora.

Nel frattempo, passare al condimento

Prendere un pentolino o una padella e sfriggere in un filo d’olio extravergine d’oliva la cipolla tagliata finemente e uno spicchio d’aglio.

Dopo qualche minuto, togliere la padella dal fuoco, attendere un minuto e versare i pomodori pelati. In questo modo non schizzerà tutto il sugo e non rischieremo neanche di bruciarlo. Girare ogni tanto il sugo, aggiustarlo di sale, aggiungere qualche fogliolina di basilico e far cuocere fino a che non diventerà denso.

Arrivati fin qui, prendere le palline e stenderle con un po’ di farina, una ad una con il mattarello o con le mani ottenendo un diametro di circa 10 cm. Ogni pizzetta, dovrà essere fritta in olio bollente e lasciata scolare dall’olio in eccesso su carta assorbente.

Quando saranno tutte cotte, versare il condimento, all’incirca 1 o 2 cucchiai di pomodoro e una spolverata di parmigiano e una una fogliolina di basilico. Servire immediatamente o riscaldarle al momento e si si vuol dare un tocco filante, aggiungere un po’ di mozzarella.

