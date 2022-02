Non abbiamo nessuna idea per dare una svolta culinaria alla nostra cena con amici? Ecco, con questo risotto nessuno rimarrà a bocca asciutta e il motivo è molto semplice, quando lo assaggeranno, ne vorranno ancora.

Un piatto davvero strepitoso ed unico da creare con pochissimi ingredienti e davvero tanto gusto, racchiuso in un insolito ingrediente che piacerà davvero a tutti.

Un piatto unico da leccarsi i baffi

Questo insolito risotto, ci farà diventare degli chef stellati in un batter d’occhio. Tra gli ingredienti principali utilizzati per questa ricetta ci sono i gamberi o gamberetti, quindi una preparazione semplice del risotto con un tocco in più.

Lo stesso segreto, può essere sperimentato per molte ricette, come ad esempio per un risotto fresco al limone, oppure per le alici in tortiera, o qualsiasi piatto dove manca quel qualcosa in più per renderlo unico.

In fondo in cucina si può dire che si sperimentano ricette continuamente per cercare di riciclare o ottimizzare gli avanzi dal frigorifero. E molte delle volte sono anche un gran successo non solo per il palato, ma anche per il portafoglio.

L’ingrediente segreto è la liquirizia

Questi piccoli granelli di sapore unico, possono rendere la pietanza davvero unica, ma bisogna prestare attenzione alla quantità per non squilibrare gli equilibri.

Nella ricetta qui proposta, l’accostamento della liquirizia con i gamberi creerà una nota dolce che si assaporerà con gran piacere. La liquirizia pura la possiamo trovare in commercio già in polvere oppure nei classici confetti che possiamo tritare con un mixer.

Ingredienti

300 gr di riso Carnaroli;

500 gr di gamberi;

1 scalogno o cipolla;

olio extravergine d’oliva;

1 lt d’acqua;

liquirizia in polvere;

mezzo bicchiere di vino bianco;

formaggio pecorino;

una noce di burro;

sale;

pepe nero.

Ecco un ingrediente insolito con cui creare un risotto spettacolare pronto in 5 minuti per sbalordire tutti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo i gamberi o gamberetti pulirli eliminando la testa, il carapace e infine il filino nero sul dorso. Prendere le teste e fare il classico fumetto di pesce più semplice, quindi inserirle in una pentola con un po’ d’acqua e un pizzico di sale e lasciar bollire per circa 5 minuti.

Durante questo passaggio, prendere lo scalogno o la cipolla e tritarla o tagliarla finemente e fare lo stesso con i gamberi che dovranno essere tagliati a pezzetti. Nel frattempo il brodo di pesce preparato precedentemente sarà pronto, potrà essere filtrato e messo da parte.

Adesso passare alla preparazione del riso, quindi aggiungere in una padella antiaderente un filo d’olio, la cipolla e lasciamo sfriggere per qualche secondo. Poi versare il riso e farlo tostare a fuoco vivace senza girarlo in continuazione e dopo versare il vino che sfumerà in pochi minuti.

Quando il vino sarà completamente evaporato, prendere 2/3 mestoli di brodo e lasciar cuocere su fuoco moderato. Aggiungere il brodo fino a quando il riso non sarà cotto al dente e qui aggiungere una spolverata di liquirizia. Mescolare tutto, inserire i gamberi e far cuocere per circa 2 minuti.

Successivamente a fuoco spento aggiungere una noce di burro, una spolverata di pepe nero e formaggio pecorino ed infine mantecare prima di servire.

Letture consigliate

