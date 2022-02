Nuova ondata di assunzioni da una grande catena in Italia. Non solo, per alcuni di questi annunci non è necessario presentare alcun certificato d’istruzione ed è offerta la possibilità di sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, benché non sia fatta differenza fra i candidati al momento delle selezioni sulla base dell’istruzione ricevuta, è necessario comunque il possesso di specifici requisiti.

Il quadro sull’azienda e gli annunci disponibili

Terza media e contratto a tempo indeterminato sono i due aspetti più interessanti di questi annunci. Scopriamo di più a riguardo, a partire dal Gruppo che li ha resi disponibili. Scarpe&Scarpe è una nota catena italiana specializzata nella vendita di calzature, abbigliamento e accessori. Con oltre 50 anni di esperienza nel settore, conta ad oggi più di 138 negozi lungo tutto il territorio nazionale.

Sono 2 i profili ricercati dall’azienda, piuttosto differenti l’uno dall’altro, e 3 i negozi interessati nell’assunzione di nuovo personale. Tuttavia, come per tante altre realtà lavorative, è lasciata al candidato la possibilità di inviare candidatura spontanea. Questa soluzione potrebbe tornare utile quando, ad esempio, non siamo interessati ai ruoli disponibili e vorremmo essere ricontattati per profili compatibili con le nostre qualifiche. Come? Inserendo dati anagrafici, contatto, preferenze e curriculum vitae nella piattaforma apposita, presente sul sito di Scarpe&Scarpe.

Terza media e contratto a tempo indeterminato per questi annunci di lavoro da non lasciarsi scappare

Il Gruppo ricerca candidati nel ruolo di Responsabile Punto Vendita. L’incaricato dovrà gestire il punto vendita assegnato, favorendo un clima di lavoro positivo, coordinando il personale e valorizzando l’immagine dell’azienda. Il contratto di lavoro previsto è a tempo indeterminato e sono previsti diversi requisiti. Fra questi, l’esperienza pregressa di almeno un anno nel ruolo, conoscenze delle tecniche di visual merchandising, di gestione del personale e del CCNL di categoria. Inoltre, il candidato dovrà dimostrare di avere spiccate doti di leadership e proattività.

Il secondo profilo ricercato è quello di Addetto Operazioni Ausiliarie Alla Vendita. Il candidato scelto si occuperà di offrire supporto alla clientela e assistenza alla vendita e di esporre la merce secondo le regole definite dall’azienda. Requisiti necessari sono la passione per il mondo della moda, un’esperienza minima pregressa nel ruolo e la predisposizione al lavorare in team. Si ricerca personale sia in formula part time che full time con turni dal lunedì alla domenica, compresi i festivi.

