La pizza è uno degli alimenti più amati e apprezzati della cucina italiana in tutto mondo. Non c’è persona che non ama questo alimento semplice, abbastanza economico e che incontra il palato di tutti. Una vera e propria ancora di salvezza quando si hanno ospiti a cena e non c’è stato molto tempo da dedicare in cucina per la preparazione di qualcosa di buono.

Molte delle volte, la pizza che abbiamo nel piatto non sempre soddisfa le nostre aspettative. In questi particolari casi, diventa un vero e proprio ostacolo, difficile da digerire e che può portare addirittura all’insonnia. In questi casi potremmo affidarci a dei rimedi che potrebbero aiutarci a combattere l’insonnia e tornare a dormire 8 ore di fila senza svegliarsi.

Ma oltre all’insonnia, anche i bruciori di stomaco possono essere influenzati da una lievitazione sbagliata e dagli ingredienti che magari non sono di prima qualità. Purtroppo tutti questi effetti collaterali sono difficili da prevenire, soprattutto se non si conoscono questi segreti per riconoscere una pizza eccezionale che si scioglie in bocca evitando fregature.

Quali sono i segreti che tutti dovrebbero conoscere per soddisfare il palato e non avere problemi di digestione

La pizza è un alimento fatto da pochissimi ingredienti lievitati e cotti in forno da mani esperte. Il valore di questo alimento sta proprio nella preparazione e negli ingredienti. Quest’ultimi quando non sono di qualità possono risultare molto difficili da digerire.

Del resto la lavorazione ha la sua importanza. Se il pizzaiolo non ha rispettato le regole basilari della lievitazione, ma ad esempio l’ha forzata per accorciare i tempi, la pizza risulterà gommosa e pesante, molto difficile da digerire. Quindi dopo aver mangiato una pizza dal sapore ottimo, non appena inizierà la digestione si avrà una sensazione di pesantezza inevitabile.

Con questi piccoli segreti tutti potranno riconoscere una pizza eccezionale che si scioglie in bocca evitando fregature

Nulla a che vedere con una pizza di ottima qualità, con ottimi ingredienti e lievitata nei tempi giusti. Infatti non solo si presenterà con un aspetto decisamente diverso ed invitante, ma al primo boccone si scioglierà in bocca. L’impasto si taglierà senza ostacoli con il coltello perché non sarà ne gommoso e ne pastoso.

Anche la cottura ha il suo perché. Una pizza ben cotta con la giusta temperatura e l’attenzione del pizzaiolo, non dovrà essere ne cruda ma neanche bruciata. Sul retro degli spicchi dovrà essere ben dorata.

