Una delle stagioni più belle dell’anno è l’autunno: le foglie dai mille colori cadono, la temperatura si abbassa, la luce lentamente si affievolisce e ci si prepara all’inverno. La natura offre un’infinità di nuovi prodotti e tinge la tavola di marrone, arancione, rosso, verde e giallo con piatti sfiziosi e succulenti. Quindi ecco quali piatti portare a tavola in autunno per deliziare parenti e amici.

La stagionalità dei prodotti

Con il cambio di stagione cambia anche il menù a tavola e la prima regola è quella di utilizzare sempre prodotti freschi. In Italia, essendoci un clima mite che permette di coltivare una grande quantità di frutta e verdura, si può facilmente rispettare la stagionalità dei prodotti e consumare solo quello di cui il corpo ha realmente bisogno. I campi regalano zucche, cavoli, broccoli, finocchi, funghi, e ancora uva, mele, pere, cachi, melograni, agrumi e castagne. Mangiare seguendo il naturale ciclo delle stagioni permette di consumare cibi più genuini e gustosi e questo non fa bene solo al corpo, ma anche al portafoglio e all’ambiente. Infatti, i prodotti fuori stagione o di importazione sono più costosi e meno ecologici.

Ecco quali piatti portare a tavola in autunno per deliziare parenti e amici

Il menù autunnale diventa più consistente e regala stupende tonalità alle preparazioni. Si può passare da piatti veloci e sfiziosi a quelli più tradizionali che richiedono tempi di cottura maggiori. Ecco nel dettaglio diversi consigli.

Antipasti autunnali

Una ricetta sfiziosa come aperitivo o antipasto sono le chips di zucca croccanti da spolverizzare con il rosmarino. Si possono fare anche con il cavolo nero. Molto buona è la focaccia morbida con impasto di zucca o i muffin salati ripieni di prosciutto cotto e speck. Funghi, spinaci, porri e radicchio si possono combinare per fare torte salate con pasta sfoglia o brisée, fagottini di pasta fillo o bruschette.

Primi piatti

I primi autunnali sono tanti e variegati. Tra i risotti ci sono quelli al tartufo, ai funghi porcini, alla zucca con taleggio o gorgonzola, al radicchio e noci. Ottimi sono gli gnocchi o le crespelle alla zucca con salsiccia e formaggio e le lasagne in bianco con funghi e salsiccia. Le vellutate poi, con i primi freddi, sono un must: di zucca, broccoli, cavolfiori, porri e patate, spesso arricchite con farro, orzo, riso e grano saraceno.

Secondi piatti

In questo periodo tornano le cotture lunghe o al forno, quindi spezzatini, arrosti e brasati con uva, mele, funghi, prugne e castagne e se avanza qualcosa il giorno dopo si possono preparare delle polpette di carne per non sprecare nulla. Per i vegetariani, e non solo, ci sono ottimi sformati di verza, cavolfiori, broccoli, finocchi gratinati al forno con l’aggiunta di besciamella. Se si preferiscono le verdure crude allora bisogna preparare delle insalate con radicchio, noci e formaggio Asiago, con finocchi e arance, con crauti, mele e noci oppure con spinaci, mele, pere e frutta secca.

Dolci

Tra i dessert c’è solo l’imbarazzo della scelta: con castagne, zucca, mele, pere, cachi e uva si possono fare torte, crostate, cheesecake, muffin e budini. Ottimo è il Montblanc, ma anche la torta di nocciole, cioccolato e pere, la sbriciolata con le mele o la torta di zucca e amaretti.

Ora non resta che scegliere il menù e servirlo su una bella tavola imbandita per parenti e amici.