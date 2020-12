Instagram è un social che si evoluto in poco tempo. Ormai chiunque può provare a diventare influencer e guadagnare qualcosa lavorando su Instagram. Ma oltre a pubblicare contenuti di qualità è necessario scoprire quando pubblicare. Altrimenti tutto il lavoro sarà vano.

A che ora pubblicare su Instagram per aumentare like e follower

Noi dello Staff di ProiezionidiBorsa ci siamo già occupati di fornire qualche linea guida per aumentare i follower su Instagram. Ma con l’evolversi della piattaforma, cambiano anche le regole di engagement. Con engagement in marketing si intende proprio il coinvolgimento degli utenti rispetto a un brand o una persona. Non basta quindi avere tanti follower, ma coinvolgerli in modo che interagiscano sul profilo.

E quale modo migliore se non scegliere l’orario giusto per pubblicare? Così il post desiderato comparirà nella home dei follower e aumenteranno i like. E non solo, con un engagement alto, l’algoritmo di Instagram metterà la foto desiderata nella vetrina di nuovi possibili follower.

Parlando di orario di pubblicazione, tanti SEO specialist e società hanno analizzato dati di milioni di utenti. Sono riusciti a stabilire una fascia oraria che in generale vale un po’ per tutti. Nella settimana la fascia migliore è 14:00-16:00, mentre nel weekend cambia. Il sabato intorno alle 16:00 e poi in tarda serata, verso le 23:00-00:00. Mentre la domenica in tarda mattinata, 12:00-13:00. Ora italiana.

Le statistiche personali

Ma questo è solo un punto di partenza. Per stabilire quando i follower sono più attivi bisogna controllare le statistiche personali. È più semplice di quel che si crede. Prima di tutto bisogna avere un profilo aziendale o un profilo creator. Basterà modificarlo nelle Impostazioni. È una cosa fondamentale se si vuole guadagnare con Instagram.

Dopodiché basterà accedere ai Dati statistici. In questa sezione si vedranno le fasce d’età dei propri follower, il genere e i periodi di maggiore attività. Cliccando sul grafico a barre si vedrà il numero di persone che interagisce con i post, ad una determinata ora.

Ed ecco a che ora pubblicare su Instagram per aumentare like e follower. Per cominciare ci si può basare su degli orari più generici. Poi analizzando le proprie statistiche basterà adattare le pubblicazioni a quegli orari. E l’engagement a quel punto aumenterà e si potrà iniziare a farsi notare. E a cominciare a guadagnare!