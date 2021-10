Ottobre è cominciato e ci stiamo approssimando alla festa di Ognissanti. Negli ultimi dieci anni è arrivata anche in Europa una festa tipicamente americana, ma di origini celtiche. La festa originaria faceva parte del calendario celtico e prende il nome di Samhain. Questa festa si celebra nel giorno più buio dell’anno e segna l’inizio dell’anno celtico.

Tradizioni celtiche a parte, Halloween ora è diventato un giorno di festa in cui grandi e piccini si scambiano dolcetti e fanno scherzi spaventosi. Molti bambini si raggruppano per andare a fare “dolcetto o scherzetto” suonando ai campanelli delle case vestiti da spettri. In molti amano decorare la casa con teschi, zucche, ragni e altre cose spaventose. Oggi vedremo proprio come realizzare delle deliziose decorazioni di Halloween pronte in due minuti.

Non solo zucche scolpite e ragni finti

Tipiche di questo periodo sono zucche scolpite che rappresentano Jack ‘o Lantern, spaventoso personaggio. Solitamente le zucche vengono svuotate della polpa e poi scolpite in modo da creare dei denti aguzzi e degli occhi. All’interno della zucca, poi, viene sistemata una candela in modo da poter usare la zucca come una lanterna. Altri, invece, optano per le decorazioni spaventose, con ragnatele, ragni e altri insetti disgustosi.

Non tutti, però, hanno il tempo di realizzare queste decorazioni, e cercano qualcosa di semplice per ricreare un’atmosfera di Halloween in modo semplice. Ora vedremo un’idea molto semplice per creare delle decorazioni da appendere a casa per dare subito un’aria in linea con questa festa.

Ecco come realizzare delle deliziose decorazioni di Halloween pronte in due minuti

Ciò di cui avremo bisogno sono dei fogli di feltro colorato di spessore medio. Vanno benissimo quei fogli quadrati venduti per fare decorazioni. Con una matita andremo a delineare il disegno che vorremo fare, una zucca, un fantasma o un teschio. Con delle forbici, poi, andremo a ritagliare il nostro foglio di feltro. Poi dovremo fare un piccolo foro in cui inserire un filo che servirà per appendere la nostra decorazione. Se vogliamo, possiamo anche sovrapporre strati di feltro di colore diverso per creare un effetto 3D davvero molto bello.

Un’idea molto interessante è quella di creare delle zucche con un foglio di feltro arancione, ma possiamo creare ciò che desideriamo, dei gatti, delle sagome di fantasma, addirittura degli zombie. Una volta che avremo unito le varie sagome potremo appendere questa decorazione al muro e l’atmosfera sarà perfetta per aspettare i bambini che suonano per il dolcetto o scherzetto del 31 ottobre.