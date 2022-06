Non è il burro a rendere cremoso il risotto con zucchine ma questo segreto della nonna a cui pochi pensano

Il risotto è un classico nella tradizione culinaria italiana. Basti pensare ai matrimoni, in cui diventa una delle portate principali. Il risotto è ovunque e non ha stagionalità. O meglio, si presta a qualsiasi stagione, a seconda degli ingredienti che lo accompagnano.

Un classico risotto estivo è quello alle verdure. Zucchine e melanzane sono gli ingredienti utilizzati maggiormente, in estate. Tuttavia, ciò che interessa gli italiani è che il risotto sia cremoso, come quello dei ristoranti.

Il passaggio fondamentale per raggiungere la cremosità sta nella mantecatura. Quest’ultima, solitamente, avviene tramite il burro o il formaggio. A fine cottura, con la fiamma bassa, si aggiunge una spolverata di Parmigiano grattugiato o una noce di burro, proprio per definire il piatto.

Tuttavia, le nonne suggeriscono altro. Infatti, sarebbe un altro l’ingrediente segreto per mantecare perfettamente il risotto. Tra l’altro, non è il burro a rendere cremoso il risotto con zucchine e rucola, bensì un altro ingrediente.

L’utensile è importante

In un risotto estivo, il quale differisce da altri per la leggerezza, non sarebbe il caso di aggiungere il burro, poiché lo appesantirebbe. Cosa aggiungere nella mantecatura, per renderlo cremoso? Nel caso del risotto alle zucchine, andrebbe aggiunta la ricotta salata.

Tuttavia, ci sarebbe da dire che anche l’utensile usato è importante. La mantecatura non verrebbe perfetta se usassimo il cucchiaio da portata. Quello da usare è il cucchiaio di legno con il foro centrale, possibilmente fatto con il legno di faggio.

Utilizzando il cucchiaio di legno bucato e la ricotta salata, non solo renderemo cremoso il nostro risotto alle zucchine, ma anche saporito e sfizioso. Considerando di essere in 4 persone, gli ingredienti che ci servono sono:

200 g di riso carnaroli;

200 g di zucchine;

una cipolla;

rucola q.b.;

brodo vegetale q.b.;

ricotta salata q.b.;

menta q.b.;

olio EVO;

pepe.

Aggiungiamo dell’olio EVO in una casseruola e tritiamo la cipolla, che andremo ad inserire all’interno. Lasciamo cuocere a fiamma bassa, il tempo che la cipolla appassisca e aggiungiamo un mestolo di brodo vegetale.

Aggiungiamo il riso, per tostarlo, quindi alziamo la fiamma. Aggiungiamo un altro mestolo di brodo e lasciamo cucinare. Laviamo le zucchine e grattugiamole direttamente nel riso. Non appena sarà quasi pronto, aggiungiamo le foglie di menta tritate, la rucola e il pepe.

Spegniamo la fiamma e aggiungiamo la ricotta salata e mantechiamo adoperando il cucchiaio di legno forato. Lasciamo raffreddare e serviamo. Buon appetito!

