Gli chef ci invidieranno per questo piatto a base di pesce, gustoso e pronto in pochissimi minuti

Si sa, noi italiani siamo delle buone forchette. Amiamo il buon cibo, soprattutto quando è anche salutare e ci permette di mantenere la linea. Con l’estate, poi, diventa sempre più difficile rimanere a casa a cucinare. Chi vorrebbe stare ore davanti ai fornelli, con questo caldo?

Tuttavia, conoscendo dei piccoli segreti, è possibile realizzare pietanze squisite, che ci impiegheranno solo pochi minuti del nostro tempo. In questo modo, sarà più facile conciliare impegni personali, momenti di relax e soprattutto risparmio.

Sebbene, in estate, sia bello mangiare fuori al ristorante, a base di pesce, in compagnia di familiari e parenti, dovremmo pensare anche alle nostre tasche. Certo, pensiamo che, nonostante ci piaccia dilettarci in cucina, non avremmo gli stessi esiti degli chef. Ma siamo sicuri di questo?

Basta amore e passione in cucina, per creare piatti sensazionali. Inventiva e creatività saranno le carte vincenti per fare tutto quello che vogliamo, nella nostra cucina. Se amiamo il pesce, il quale sarebbe anche ottimo per aiutarci a ridurre la cellulite, non possiamo farci scappare una pietanza che tutti ci invidieranno.

Il cous cous in chiave moderna

Gli chef ci invidieranno per questo piatto sfizioso, rivisitato in chiave moderna. Il cous cous è un alimento che va forte, soprattutto in estate. Si abbina perfettamente al pesce e, quando si arricchisce con altri ingredienti, diventa davvero straordinario. Per esempio, abbiamo mai visto del melone nel cous cous?

Per esaltare le nostre papille gustative, ecco gli ingredienti che ci serviranno per la ricetta, considerando di essere in 4:

200 g di cous cous;

200 g di triglie;

300 g di melone;

200 ml di acqua;

cipollotto;

olio EVO;

sale;

pepe.

Gli chef ci invidieranno con questo piatto a base di pesce, gustoso e pronto in pochissimi minuti

Innanzitutto, abbiamo bisogno di due pentole. Riempiamo la prima con acqua naturale, portiamo ad ebollizione e saliamo. Una volta ripreso il bollore, spegniamo il fuoco e versiamo l’acqua nella seconda pentola, con all’interno il cous cous.

Copriamo con il coperchio e aspettiamo circa 15 minuti. Nel frattempo, prendiamo il melone e tagliamo a dadini e, successivamente, occupiamoci del cipollotto, che puliremo e taglieremo. Sfilettiamo le triglie o, nel caso, avessimo i filetti già pronti, cuociamo a vapore per qualche minuto, aggiungendo l’olio EVO e il pepe.

Leviamo il coperchio dal cous cous e mescoliamo, aggiungendo un filo d’olio e il resto degli ingredienti. Aggiungiamo un po’ di menta e il piatto è pronto, per essere servito.

