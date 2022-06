È una delle spiagge più economiche d’Italia e offre ottimo cibo e mare tropicale risparmiando su carburante, affitti e gite in gommone

Nonostante sia una delle isole più gettonate del Mediterraneo, la Sardegna non è sempre facile da raggiungere. Il problema della continuità territoriale non è mai stato risolto in maniera definitiva e certe volte i prezzi di aerei e traghetti salgono, rendendo la vacanza per niente economica.

Dobbiamo fare bene i conti, però, si tratta un posto paradisiaco e il costo iniziale potrebbe venire ammortizzato durante la permanenza. Tutto dipende dal luogo che decidiamo di scegliere.

C’è una località turistica in Sardegna che compare in tutte le classifiche dei siti specializzati e dei quotidiani che trattano di spiagge in cui si può risparmiare. Molte località del Sud Sardegna potrebbero fare parte di questa lista, con un minimo di conoscenza del territorio si possono scovare spiagge con sabbia finissima e mare cristallino senza spendere somme esorbitanti. Spesso in queste spiagge ci sono posti ristoro in cui la cucina non ha niente da invidiare a quella dei ristoranti più rinomati.

Relax o esplorazioni

È una delle spiagge più economiche d’Italia quella di Costa Rei, situata nella parte orientale dell’isola. Il territorio è quello del Sarrabus, in cui si trova il monte dei Sette Fratelli, uno scorcio di paesaggio ricco di macchia mediterranea e baie nascoste da esplorare in totale relax e tranquillità. Il mare ha tantissime sfumature colorate e l’odore di ginepro circonda la zona. Costa Rei è una frazione di Muravera, la zona offre numerose spiagge molto belle da Castiadas a Villaputzu.

Ci sono numerosi bed and breakfast economici in cui pernottare e tutti propongono cucina tipica del basso Campidano. Non è necessario fare il viaggio in auto. Spesso il posto in cui si alloggia è a due passi dal mare e se stiamo cercando una vacanza all’insegna del relax più totale, l’auto potrebbe essere superflua. Diverso è il discorso se abbiamo deciso di esplorare le varie bellezze che il territorio ci offre, ma in quel caso una vacanza potrebbe non bastare.

È una delle spiagge più economiche d’Italia e offre ottimo cibo e mare tropicale risparmiando su carburante, affitti e gite in gommone

Dall’aeroporto partono Trafert, Minibus, Taxi e Autobus che ci portano a destinazione. Una volta arrivati dobbiamo solo goderci il caldo della sabbia vellutata e il mare caribico che è sicuro e privo di onde. È possibile organizzare una gita in gommone spendendo 90 euro e avendo tutte le garanzie dello Sporting Club. Dovremmo senz’altro spostarci verso Villasimius in quel caso, è d’obbligo ammirare le 20 e più spiagge meravigliose che hanno i colori tipici di questa parte dell’isola.

Punta Molentis, Isola dei Cavoli e Porto Giunco sono solo alcune di esse. Se non siamo esperti di navigazione è possibile fare il tour guidato spendendo 60 euro. Negli stabilimenti il costo di 2 lettini e 1 ombrellone si aggira sui 30 euro. Non sono quasi mai strapieni, le distanze vengono rispettate ed è possibile trascorrere una giornata rilassante godendosi la privacy. I servizi igienici e la doccia sono sempre inclusi nel prezzo.

È una delle spiagge più belle della Sardegna quella di Costa Rei, ideale per una vacanza di totale riposo.

Lettura consigliata

Non britannica ma italiana questa località amata da Churchill la cui dolcevita e il mare limpido hanno ispirato Mastroianni e De Niro