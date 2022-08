Non dovrebbe mai mancare nelle donne over 50 questo minerale

Chissà quante volte ci sarà capitato in queste lunghe e afose giornate di sentirci KO. Come se avessimo affrontato un incontro di pugilato e fossimo stati letteralmente presi a pugni da un campione dei pesi massimi. Potrebbe essere stata colpa anche della disidratazione, perché nel caso in cui mancasse l’acqua al nostro organismo verrebbe a mancare praticamente la benzina. Proprio per questo motivo ricordano gli esperti che dovremmo bere tra i due e i tre litri d’acqua al giorno, quando le temperature raggiungono questi picchi. Non dimentichiamo neppure, che se abusiamo delle bibite zuccherate, rischieremmo l’effetto contrario, con gli zuccheri, e che ci porterebbero velocemente al picco glicemico. Oggi ci occuperemo di un minerale che non solo d’estate ma tutto l’anno dovrebbe essere presente in tutte le donne over 50.

Perché le donne dopo i cinquant’anni dovrebbero assumere più potassio

Generalmente, quando ci sentiamo giù di corda, medico e farmacista ci consiglierebbero un classico integratore a base di magnesio e potassio. 2 minerali molto importanti per il nostro organismo, sia a livello fisico che mentale. Come ricorda però questo studio medico, il potassio nello specifico, avrebbe dei compiti molto particolari. Compiti, che se venisse a mancare l’apporto proprio di questo minerale, rischierebbero di venire meno. Ecco, allora che il potassio:

aiuterebbe la pressione sanguigna a mantenersi equilibrata, evitando quei fastidiosi sbalzi, tipici anche dell’estate;

promuoverebbe la salute e l’integrità di muscoli e tessuti;

faciliterebbe il compito dei reni e la loro attività, prevenendo i calcoli.

Non dovrebbe mai mancare alla salute delle donne over 50 questo minerale

Potrebbe anche accadere di andare in carenza di potassio, seguendo qualche dieta particolare, di quelle però fatte di testa nostra. Così come dovremmo seguire una dieta che preveda l’uso di alimenti specifici per la salvaguardia della salute. Gli alimenti maggiormente ricchi di potassio sarebbero:

i legumi;

la frutta secca;

i cereali integrali;

l’avocado e la banana;

Le patate dolci e i carciofi.

Il ruolo chiave dei legumi

Non dovrebbe mai mancare alla salute delle donne over 50 una dieta che contenga possibilmente i legumi. Secondo le tabelle alimentari, infatti, fra i primissimi alimenti maggiormente ricchi di potassio, ci sarebbero fagioli, lenticchie e ceci. Spesso, purtroppo legumi e frutta secca verrebbero sacrificati sull’altare della linea, privando l’organismo di preziosi alleati.

