Ecco quale pensione di invalidità non fa reddito e non entra nel 730

La Legge italiana tutela le persone invalide riconoscendole come persone fragili. In molti casi il disabile ha una patologia talmente invalidante che non gli permette neanche di svolgere un qualsiasi lavoro. Ed in questo caso a mantenerlo deve essere lo Stato con apposite misure di assistenza economica. In alcuni altri casi, nonostante la perdita della capacità lavorativa, l’invalido continua a lavorare, ma gli spetta comunque un riconoscimento economico. Ma ecco quale pensione di invalidità non fa reddito e non deve essere inserita nelle dichiarazioni dei redditi.

Non tutte le misure per gli invalidi sono uguali

Per la tutela dell’invalidità, abbiamo visto, ci sono diverse misure. Differenti per finalità ma anche per la loro natura. Si tratta, infatti, di assegni assistenziali o previdenziali ed è proprio sulla base di questa differenza che cambia anche la loro interpretazione ai fini fiscali.

La pensione di inabilità, ad esempio, è riconosciuta agli invalidi totali. Si tratta dei disabili al 100% che sono inabili a qualsiasi lavoro. La misura è esente da tassazione IRPEF e proprio per questo non deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi.

Le misure assistenziali

Misure assistenziali, come la pensione di inabilità, sono anche l’assegno di invalidità civile parziale e l’indennità di accompagnamento. La prima misura è riconosciuta agli invalidi civili con percentuale certificata compresa tra il 74 e il 99%. L’importo mensile che spetta è pari a 291 euro mensili per 13 mensilità. Essendo una misura assistenziale è basata sul reddito personale dell’invalido. Non concorrono al suo diritto gli eventuali redditi di coniuge e altri familiari conviventi. Anche questa misura è esentasse e, quindi, non va indicata nella dichiarazione dei redditi.

L’altra misura, l’indennità di accompagnamento, spetta solo agli invalidi totali. Ma solo nel caso che siano impediti nella deambulazione e non riescano a compiere i gesti della vita quotidiana senza un aiuto. In questo caso i 525 euro spettanti sono erogati a prescindere dal reddito personale e familiare. Anche questo beneficio è esentasse e non entra nella dichiarazione dei redditi.

Ecco quale pensione di invalidità non fa reddito e non entra nel 730

Esiste, però, un’altra pensione che spetta agli invalidi che hanno certificata una riduzione della capacità lavorativa di almeno due terzi. Si tratta dell’assegno ordinario di invalidità. Ma in questo caso si tratta di una prestazione previdenziale ed il suo importo è calcolato sui contributi versati dal disabile. Non richiede la cessazione dell’attività lavorativa e può essere parzialmente cumulata con il reddito da lavoro.

Il beneficio è sottoposto a tassazione IRPEF proprio come il reddito da lavoro o da pensione. E pertanto va dichiarato nel 730 dal disabile che ci deve pagare le tasse.

