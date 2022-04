Finalmente, con l’arrivo di temperature più miti, possiamo tornare a uscire e a trovarci piacevolmente in compagnia per prendere un aperitivo. Questo rito per gli italiani è divenuto quasi irrinunciabile, uno dei più amati. Sostare piacevolmente con gli amici per far due chiacchiere in maniera informale è una forma di relax particolarmente piacevole. Nel tempo, il classico aperitivo si è trasformato in happy hour e sostituisce praticamente la cena. Inizia non prima delle 7 di sera e si prolunga fino a tardi.

Un luogo artistico e pieno di vita

Dove prendere un aperitivo a Roma senza svenarsi? Nella città c’è una vasta offerta di locali perché i romani amano l’aperitivo e lo scelgono anche per gli incontri di lavoro. Si può andare al Pigneto. È un quartiere nella città non distante dal cuore di Roma, un luogo artistico ed eclettico. Ex quartiere popolare snobbato dalla Roma bene, è diventato nel tempo un posto vivace e alternativo ed è situato tra via Casilina, via Prenestina e via Acqua Bullicante.

In questo quartiere sono state girate alcune scene di film che hanno fatto storia, come Roma città aperta di Rossellini e Accattone di Pasolini. Ora è un quartiere singolare in cui si respira un’atmosfera diversa dal resto della città. È un luogo in cui la street art si esprime con opere di grande impatto visivo. Alcuni murales ricordano Pier Paolo Pasolini che qui girò un film, ma non mancano soggetti più contemporanei e legati all’attualità.

Non distante dal cuore di Roma c’è uno dei quartieri più interessanti della città dove prendere un aperitivo senza spendere una fortuna

Al Pigneto si può arrivare con la metro. La zona residenziale è costituita da piccole case colorate, insolite in una grande città. Ci sono poi negozi vintage, ristoranti etnici e bar con un’offerta molto diversificata. Locali eclettici e informali in cui non si spende eccessivamente e si respira un’aria allegra e frizzante. Dove non ci si sente obbligati a muoversi in un certo modo o a parlare sottovoce. Luoghi perfetti per trascorrere una serata tra amici o, se si è single, per incontrare persone nuove.

Per prendere un aperitivo c’è un locale piuttosto noto, Magnebevo e sto al Pigneto, in cui è possibile gustare pizzette e frittatine e numerosi stuzzichini vegetariani per accompagnare un drink o dell’ottima birra artigianale. Oppure CO.SO. per gustare un ottimo cocktail. Sono solo alcuni dei tanti eclettici locali del quartiere in cui passare una serata di pieno relax.

