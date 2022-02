Apericena o aperitivo cenato, non importa. È forse il modo più amato e più popolare di incontrarsi. L’apericena è aperitivo e cena nello stesso tempo. Soprattutto le persone informali, che non amano le cene “ingessate”, preferiscono questo modo più libero di incontrarsi e di intrattenersi. Di solito ci si incontra in un locale, ma a volte desideriamo trovarci a casa. Con un po’ di organizzazione è possibile, se prepariamo i piatti in anticipo.

La ricetta che proponiamo si presta bene e assicura ottimi risultati. È quello che ci vuole. Abbiamo ripreso un famoso piatto della cucina francese, i vol au vent. Alla lettera il nome significa “volo al vento” per indicare la leggerezza della pasta sfoglia. Sono cestini che si possono riempire in vario modo. Possiamo acquistare i vola au vent già pronti, ma la loro preparazione è semplicissima e si possono realizzare anche a casa. La qualità sarà decisamente superiore e il costo inferiore. Vediamo come fare.

Preparazione dei vol au vent

Prendere della pasta foglia già pronta. Ne occorrono due rotoli per avere circa 10 vol au vent. Con un coppapasta di circa sei centimetri di diametro o con un bicchiere, ritagliare venti dischi e disporne dieci in una teglia precedentemente rivestita di carta da forno. Forare i dieci dischi rimasti con un coppapasta più piccolo o con una tazzina. Sovrapporre i dieci anelli ai dieci dischi. Bucherellare la base con una forchetta e spennellare con del latte. Cuocere in forno preriscadato a 180 gradi (in modalità ventilata) per circa 20 minuti.

I vol au vent sono pronti per essere farciti.

Aperitivi sfiziosi con morbide verdure in nidi di pasta sfoglia, da servire come apericena

Le farciture per i vol au vent sono numerose e sempre molto gustose. Noi abbiamo scelto un ripieno delicato di funghi, piselli e besciamella.

Ingredienti della farcitura

300 g di funghi champignon;

200 g di piselli;

8 cucchiai di besciamella;

20 g di olio extravergine di oliva;

20 g di burro;

1 spicchio d’aglio;

Prezzemolo, sale, pepe q.b.

Pulire e affettare sottilmente i funghi. In un tegame scaldare leggermente l’olio e il burro. Quindi, versare i funghi, lo spicchio d’aglio, il prezzemolo finemente tritato, il sale e un pizzico di pepe. Lasciare cuocere a fuoco lento per circa mezz’ora, poi aumentare leggermente la fiamma per far rosolare. Nel frattempo lessare i piselli e sgocciolarli.

Aggiungere i piselli ai funghi e far insaporire, In una ciotola unire funghi, piselli e besciamella e regolare di sale e pepe, secondo i propri gusti. Riempire i vol au vent. È consigliabile riscaldarli un minuto in forno prima di servire. Servirà ad esaltare i sapori. Abbiamo creato degli aperitivi sfiziosi con morbide verdure in nidi di leggerezza. E con poca spesa.