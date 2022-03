Se i nostri bambini non ci sono mai stati, visitare insieme a loro la capitale può essere un’esperienza davvero indimenticabile. La primavera è senza dubbio il momento migliore perché nella città il clima è mite e le temperature piacevoli. Con un po’ di fortuna si può fare un assaggio di estate, che a Roma arriva anticipatamente. Tuttavia non è una città facile da visitare con i bambini perché bisogna camminare tanto e usare i mezzi pubblici. Si può scegliere tuttavia un itinerario accattivante e alla portata dei piccoli visitatori.

Come incuriosirli

Non possiamo non andare al Colosseo che conserva il suo fascino negli anni anche per i più piccoli. Il racconto delle storie dei gladiatori che combattevano tra loro o affrontavano belve nell’arena non li lascerà indifferenti. Soprattutto se avranno la possibilità di vedere dei gladiatori veri che intrattengono piacevolmente i turisti.

Un altro appuntamento da non perdere è quello con la Bocca della Verità nella Chiesa di Santa Maria in Cosmedin. Si tratta di un mascherone di marmo che rappresenta un volto maschile con dei fori al posto degli occhi, del naso e della bocca. Un’antica leggenda narra che bisogna infilare una mano nella bocca del mascherone e sottoporsi a una prova della verità. Chiunque dice una bugia perderà la mano, che viene divorata dalla bocca mostruosa. Potremmo fare uno scherzo ai nostri bambini e fingere di non riuscire ad estrarre la mano per ridere delle loro reazioni. E poi sottoporre loro alla prova.

Ecco 4 luoghi ricchi di fascino per incantare i bambini in visita a Roma e un’attrazione speciale alla periferia della città

La terza tappa può essere il Circo Massimo, che si trova nelle vicinanze, per prendersi una pausa in mezzo al verde. È un’area accessibile a tutti dove si può passeggiare o semplicemente riposarsi. Anche qui possiamo rendere la sosta più affascinante raccontando loro la storia del luogo e spiegando che era come un moderno ippodromo o uno stadio. Qui i Romani organizzavano le corse dei cavalli e le gare dei carri. E tutti andavano a vedere gli spettacoli e tifavano per il cavallo o per il carro preferito e scommettevano, esattamente come facciamo noi.

Per concludere, una visita alla Basilica di San Pietro non può mancare. Ecco 4 luoghi ricchi di fascino che renderanno speciale una giornata nella capitale.

In alternativa si potrebbe scegliere di visitare Cinecittà World, che riapre il 19 marzo e si trova alla periferia di Roma, in via Irina Alberti, a 10 minuti dal raccordo anulare. È un parco a tema che piacerà molto a chi ama il cinema e la televisione. Il parco offre 40 attrazioni al giorno e 6 spettacoli per tutte le età. Viaggi virtuali tra gli effetti speciali del cinema affascineranno e sorprenderanno sicuramente i più piccoli.

