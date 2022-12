Non digiunare dopo un pasto abbondante, basta seguire questi piccoli consigli

Il digiuno fa bene? Questa è la fatidica domanda. Scopriamo come si fa e soprattutto se fa bene al corpo o meno.

Quando decidiamo di intraprendere una dieta, capita di sentirsi in colpa per aver mangiato qualcosa in più nei giorni che non sono di sgarro. Bisogna precisare che nel periodo di festa siamo giustificati a qualche concessione in più. Il Natale o il Capodanno è solo una volta all’anno ed è giusto godersi il cibo insieme alle persone a noi più care. Ciò che però spesso si sbaglia, è digiunare per “punizione”. Capiremo il perché è importante invece mangiare e rispettare sempre i pasti, ma anche gli aspetti favorevoli al digiuno.

Perché fa male il digiuno

Abbiamo detto che faremo un confronto, quindi iniziamo a parlare del digiuno. Quando decidiamo di effettuare un digiuno più o meno lungo, il nostro corpo ne risente. Bisogna considerare che la maggior parte della nostra energia deriva dall’assunzione dei carboidrati. Nel momento in cui questi vengono a mancare, possiamo avvertire un certo senso di stanchezza, debolezza. Inoltre, non mangiare porta ad una riduzione del metabolismo, che diventa più lento e non ci farà perdere peso. Si ha anche una perdita della forza muscolare.

Non digiunare dopo un pasto abbondante, ecco le motivazioni e cosa fare

Bisogna dire che digiunare fa male, soprattutto se non si è esperti nel settore. Esistono tanti modi per rientrare in carreggiata dopo un pranzo o una cena abbondanti. Andare a letto digiuni, dopo aver mangiato tanto, non farà altro che aumentare il desiderio di cibo una volta svegli e mangiare più di quanto avremmo mangiato normalmente.

Come comportarsi dopo aver mangiato tanto

In queste feste è capitato di esagerare un po’ di più con il cibo, ma non è assolutamente niente di irreparabile. Nel momento in cui pensiamo di aver mangiato tanto, potremmo affidarci e chiedere consiglio ad un esperto. Ad esempio, e questo vale in linea generale e non per il caso singolo, potremmo effettuare dei giorni detox. Ci sta che l’organismo si vada a depurare dopo aver mangiato magari tanti fritti o dolci. Di conseguenza potremmo mangiare per due giorni tanta verdura, frutta e bere tanta acqua.

In questo modo il nostro organismo dovrebbe andare ad eliminare le tossine. Non dimentichiamo mai di associare una fonte di carboidrati. Che sia quindi una piccola porzione di riso, pane di segale, fette integrali, è importante averli sempre in un piatto bilanciato.

Digiuno serale

Esiste anche quello che viene definito “digiuno serale”. In sostanza, come dice la parola stessa, si va a digiunare la sera. Quindi per circa 16 ore massimo si vanno ad eliminare tutti i cibi solidi. Si può continuare a consumare acqua, tisana leggera, caffè. Questo però non può essere fatto da tutti. Infatti è sempre bene sentire il parere del medico.

Potrebbe portare a stanchezza e poca voglia di alzarsi la mattina, in quanto non ci si sente abbastanza energici per iniziare la giornata. Dunque, non digiunare dopo un pasto abbondante è importante, in quanto basta semplicemente fare attenzione e cercare di rimediare mangiando cose più leggere e digeribili.