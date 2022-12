Non solo lenticchie, ma ecco i 7 cibi da mangiare a Capodanno per avere una valanga di soldi

Si sa che a Capodanno si dovrebbero mangiare cotechino e lenticchie per avere fortuna nell’anno successivo. Certo, se così fosse, saremmo tutti milionari visto quante lenticchie abbiamo mangiato. In ogni caso, ecco perché porterebbero denaro e quali altri cibi darebbero fortuna e soldi.

Difficile sottrarsi all’usanza di Capodanno. Non c’è 31 dicembre che si rispetti senza che vengano serviti cotechino e lenticchie. Ogni ristorante, quando illustra il cenone per salutare il nuovo anno, specifica rigorosamente che dopo mezzanotte ci saranno cotechino e lenticchie.

Però, tutti noi le abbiamo mangiate, puntualmente, magari da decenni, ma senza grande fortuna. Nel senso che è più facile vincere con un nuovo Gratta e Vinci, piuttosto che diventare ricchi mangiando lenticchie. Eppure, non è casuale se si suggerisce di mangiarle a Capodanno. Ed ecco perché.

Questo è il motivo per il quale si devono mangiare le lenticchie a Capodanno

Che uno si domanda: ma perché proprio le lenticchie? Non è casuale. “Colpa” degli antichi Romani. Che erano soliti regalare una borsa colma di lenticchie. Essendo simili, come forma, a piccole monete, l’augurio era quello che si trasformassero in reale denaro. Ed essendo anche un alimento dalle interessanti proprietà nutritive, completo, venivano usate come pasto completo. Insomma, un vero lusso, e regalarle era doppiamente di buon auspicio. Da qui, la tradizione che si è tramandata fino a noi.

Perfetto! Però, non solo lenticchie, ma ecco i 7 cibi che, se mangiati a Capodanno, portano ugualmente fortuna. Ad esempio, i cinesi mangiano il pesce che, da tradizione, pare porti abbondanza. Meglio sarebbe farlo completo, ovvero servendolo in tavola dalla testa ai piedi. Magari, puntando su un pesce che in pochi comprano, ma che costa 5 volte meno di quelli più pregiati ed è una fonte ottima di vitamine e proteine.

Non solo le lenticchie, ma ecco tutte le alternative per portarci fortuna con il nuovo anno

Certo, non è il massimo della vita, soprattutto dopo mezzanotte, ma mangiare aringhe sott’aceto pare porti bene. Almeno, è quello che si crede in alcuni Paesi scandinavi. Di che colore sono queste aringhe? Argento, esattamente come le monete che dovrebbero far piovere nelle nostre tasche.

Anche il maiale porta fortuna. In effetti, dovremmo pensare a dove si ripongono le monete risparmiate, ovvero in un salvadanaio a forma di porcellino. E poi, va sempre in avanti, senza arretrare mai, simbolo di qualcosa che progredisce in meglio. Insomma, di buon auspicio per una serie di motivi.

Non solo lenticchie, ma ecco i 7 cibi che si dovrebbero mangiare a Capodanno come il peperoncino

Poteva mancare il peperoncino tra i cibi che portano fortuna? Certo che no. Del resto, è uno degli amuleti più famosi e, spesso, veniva anche appeso, in passato, per tenere lontano il malocchio. Insomma, mangiare cibo con peperoncino, dopo mezzanotte, ci potrebbe portare bene. Anche l’uva è di buon auspicio per il nuovo anno. Attenzione, però, che dobbiamo mangiarne rigorosamente solo 12 acini, 1 per ogni mese dell’anno.

Negli USA impazzano i fagioli neri che, come forma, ricordano i soldi, esattamente come le nostre lenticchie. Infine, merita una menzione sicuramente un altro cibo che non deve mai mancare dopo mezzanotte. La melagrana porta bene. Ha colore rosso, come il nostro cuore, e ha semi che ricordano le monete. Magari, mangiandoli tutti potrebbe essere la volta buona.