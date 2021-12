Cominciamo col dire che la dieta per i diabetici non deve essere caratterizzata da un regime alimentare del tutto privativo. Anzi, essa deve essere completa. Infatti, l’apporto calorico occorrente ad una persona diabetica dovrebbe essere uguale a quello di una persona senza siffatta patologia.

Naturalmente, la dieta dovrà variare in base alla costituzione fisica, al sesso, all’età e allo stile di vita. In ogni caso, però, essa dovrebbe mirare ad equilibrare i valori sballati e a contenere i danni. Questa dieta potrebbe essere ideale per i diabetici e per tenere sotto controllo glicemia e peso corporeo, aiutando a ridurre i fattori di rischio cardiovascolare. Il tutto in considerazione del fatto che lo zucchero nel sangue, comporterebbe anche problemi circolatori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Anzitutto, un’attenzione particolare andrebbe rivolta al consumo di carboidrati. In particolare, essi andranno assunti in misura non inferiore a 130 grammi e non superiore ai 300, giornalieri. Tuttavia, i medesimi dovrebbero provenire più che altro dal consumo di fibre, quali legumi, cereali integrali, vegetali e frutta.

Questa dieta potrebbe essere ideale per i diabetici e per tenere sotto controllo glicemia e peso corporeo, aiutando a ridurre i fattori di rischio cardiovascolare

Veniamo, a questo punto, ai consigli alimentari essenziali per chi soffre di diabete e glicemia:

1) consumare 5 porzioni al giorno di ortaggi e frutta. Il tutto, variandone i colori, ossia alternando la verde, con la rossa, la bianca, ecc.;

2) mangiare legumi 3 volte a settimana;

3) preferire il consumo di pane e pasta integrali;

4) consumare, almeno, due porzioni di pesce a settimana;

5) preferire sempre carni magre e bianche;

6) bere una tazza di latte, scremato o parzialmente scremato al giorno, oppure uno yogurt magro;

7) evitare merendine, crackers, biscotti e altri prodotti contenenti grassi idrogenati. Essi, solitamente indicano, sulle etichette, la presenza di olii/grassi trans o parzialmente idrogenati;

8) mangiare latticini non più di 2 volte a settimana;

9) utilizzare l’olio di oliva o di semi, per condire i cibi e per cucinarli. Evitare, dunque, i grassi saturi presenti in: burro, strutto, panna, pancetta, ecc.;

Quali bevande evitare e quali preferire e quali alimenti assumere solo occasionalmente

Passiamo, adesso, alle bibite consigliate e a quelle sconsigliate. Anzitutto, meglio preferire quelle senza zucchero. Inoltre, in caso di consumo di bevande alcoliche quali vino o birra, non bisognerebbe eccedere le seguenti quantità. Segnatamente, meglio non andare oltre ad 1 bicchiere al giorno per la donna e a 2 per l’uomo. Ciò, meglio se durante i pasti.

Gli alimenti da assumere solo occasionalmente invece sarebbero: pizza, dolciumi, marmellata, cioccolata, primi piatti elaborati, patate e frutta secca. Poi, abbiamo, sempre da ridurre ad un consumo strettamente occasionale: succhi di frutta, bevande zuccherate. Infine, tutta la serie di cibi grassi che conosciamo. Si ricordi, inoltre, di non dovremmo mai saltare la colazione e che potrà essere la seguente: un bicchiere di latte scremato o parzialmente scremato. Oppure, uno yogurt magro, accompagnato da fette biscottate, oppure pane, cereali o biscotti integrali. Infine, sempre a colazione, sarebbe consigliabile mangiare un frutto con la buccia.

Lettura consigliata

Ecco la tabella alimentare contro glicemia e diabete che ci indica cosa mangiare