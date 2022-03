In primavera è tempo di fave, quei grossi chicchi verdi, carnosi e saporitissimi, che sono uno tira l’altro. Queste delizie appartengono alla categoria dei legumi anche se in cucina hanno un ampio uso, ideali non solo per zuppe.

Infatti, facilmente le troviamo in combinazione con la pasta asciutta, in versione insalata oppure come secondo piatto. Per esempio, questa ricetta le vede in compagnia delle uova per un pasto salva cena, o pranzo, da veri chef. Le fave, però, sono perfette anche come contorno e in questo articolo vedremo come prepararne uno davvero sfizioso, semplice e irresistibilmente scricchiolante.

Ingredienti

Per 4 persone:

500 grammi di fave fresche (peso calcolato con il baccello);

50-80 grammi di finocchietto selvatico o 1-2 ciuffi di finocchio;

un pizzico di peperoncino;

1 aglietto fresco oppure 2 spicchi d’aglio;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

3-4 cucchiai di pangrattato;

2 cucchiai di pecorino siciliano.

Non con la pasta o alla sarda, ecco come cucinare le fave fresche con la buccia per un contorno buonissimo e croccante

Questa ricetta è dichiaratamente siciliana, soprattutto per la presenza del finocchietto selvatico. In questo periodo, potremmo trovarlo surgelato però è facilmente sostituibile con i ciuffi del finocchio, simili per sapore ma meno intensi. L’aglietto, invece, è l’aglio in erba, quello senza spicchi, molto simile ad un cipollotto. È reperibile già da fine aprile, ha un gusto più delicato e si può usare anche il suo stelo verde. Anche per questo c’è il sostituto e i classici spicchi d’aglio daranno al contorno un aroma più deciso.

Procedimento

Innanzitutto, puliamo le fave, separandole dal baccello, tagliando le estremità e il filamento che si trova a metà di ogni “chicco” e sciacquandole. La pellicina, o buccia, superficiale non verrà tolta ma anzi sarà la marcia in più di questa ricetta zero sprechi e super saporita. Portiamo a bollore abbondante acqua salata e facciamo lessare le fave per circa 15 minuti, fino a quando saranno tenere. Scoliamole e nella stessa acqua sbollentiamo il finocchietto (o i ciuffi del finocchio) per qualche minuto e dopo trituriamoli con un coltello.

A questo punto, versiamo abbondante olio d’oliva in una padella capiente, che possa andare anche in forno. Facciamo rosolare l’aglietto, affettato sottilmente, insieme al pizzico di peperoncino. Trascorso 1 minuto circa, aggiungiamo le fave e il finocchietto, saliamo e spadelliamo per altri 10 minuti. Poi, aggiungiamo il pangrattato, mescoliamo per bene e facciamo cuocere per altri 2 minuti. Infine, completiamo la cottura al forno attivando il grill alla massima potenza.

Compattiamo le fave in padella, spolverizziamo del pecorino romano e inforniamo per 2 minuti, il tempo che si formi una crosticina dorata in superficie.

Allora, per questa volta, non con la pasta o alla sarda: rendiamo le fave protagoniste di questo contorno ghiotto che conquisterà chiunque.

Approfondimento

Altro che lessi, ecco come cucinare i tradizionali carciofi ripieni alla siciliana con pangrattato, un ingrediente segreto e un sugo dolcissimo