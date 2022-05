La Luna in Scorpione rende passionale e magica la Bilancia mentre Mercurio farà brillare questo segno zodiacale

Continuiamo con il classico appuntamento con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa. Questa volta i protagonisti saranno la Luna e Mercurio, che faranno splendere alcuni segni zodiacali. Recentemente abbiamo parlato dell’Ariete e del Cancro.

Due segni contrapposti per diversi aspetti, ma accomunati dalla fortuna, in questi ultimi giorni. Infatti, il Cancro ha Venere dalla sua parte, mentre Marte tende la mano al suo Ariete. Maggio si preannuncia splendido per questi segni.

Abbiamo avuto modo di vedere anche il Gemelli sotto un’altra luce . Giove ha sorriso ai nati sotto il segno, soprattutto dal punto di vista professionale. Era ora, visto che il Gemelli, dall’inizio dell’anno, è stato sotto tono e, spesso, tra gli ultimi posti in classifica.

Ma oltre al prospero Giove, sarà anche Mercurio ad aiutare il Gemelli a spogliarsi delle negatività. Lo farà brillare come non mai.

Bilancia e Gemelli

Se Mercurio proteggerà il Gemelli, la Luna in Scorpione gioverà alla Bilancia. Quest’ultima ha un carattere particolare, tra i più belli. È molto emotiva, sensibile ed empatica. Ama l’equilibrio, soprattutto in amore e in amicizia, e tutto ciò che è bello. Una sua passione, per esempio, è l’arte, intesa a 360° gradi.

In amore, la Bilancia si dona completamente. Preferisce donare piuttosto che ricevere. È un vulcano di emozioni e non nasconde i suoi sentimenti. Ma quando la Luna si trova nel segno dello Scorpione, la Bilancia diventa anche passionale. Praticamente, potrebbe togliere lo scettro alla Vergine, segno della passionalità per eccellenza.

Bilancia e Gemelli hanno una bellissima intesa. La percentuale di affinità tra i due segni, infatti, è altissima. Sotto la protezione di Mercurio e Venere, questa coppia farà proprio scintille, in senso positivo. Il Gemelli è simpatico, intelligente, curioso e affidabile.

La Bilancia, oltre alle caratteristiche sopra elencate, è dolce e fedele. Insomma, entrambi hanno quelle peculiarità ideali per far andare bene una relazione. Non dimentichiamoci della fortuna data dalle stelle. Insomma, meglio di così cosa vogliamo?

La Luna in Scorpione rende passionale e magica la Bilancia mentre Mercurio farà brillare questo segno zodiacale

Il transito della Luna, in particolari segni zodiacali, influisce molto non solo sul segno stesso, ma anche su altri. Per esempio, abbiamo visto come la Luna in Scorpione dia una particolare spinta emotiva alla Bilancia. Le fasi lunari sono importanti per l’oroscopo.

Per alcuni il suo transito può essere negativo e per altri positivo. Nel caso della Bilancia è assolutamente positivo, anzi magico. Infatti, la Luna in Scorpione equivale ad essere proprio come lo Scorpione, in tal senso. Funzionerebbe come l’ascendente. Lo Scorpione è un segno molto passionale, di conseguenza la Bilancia ne trae beneficio.

Lettura consigliata

Questi 3 segni zodiacali sono i più bravi sotto le coperte e uno è davvero inaspettato da rimanere a bocca aperta