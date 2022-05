La Luna crescente di maggio porterà fortuna e successo all’Ariete se compirà quest’azione e avrà quest’amuleto portafortuna

Torniamo a parlare di oroscopo e, nello specifico, ci concentreremo sull’Ariete, il primo segno dello zodiaco. L’Ariete ha una forza interiore davvero notevole. È molto determinato e questo, sicuramente, è un punto a suo favore.

Anche quando vi sono sfide ed ostacoli, apparentemente insormontabili, l’Ariete non demorde e se può capitare qualche sconfitta, in ogni caso, non si abbatte. Stringe i denti ed insiste. Queste peculiarità lo porteranno davvero lontano perché sono le sue carte vincenti.

Inoltre, sempre pronto a tendere la mano, quasi nascosto nell’ombra, c’è Marte, il Pianeta che lo governa. È proprio il Pianeta rosso a conferire quest’energia positiva. Marte, nella mitologia, era il Dio della guerra. Non a caso, l’Ariete ha un fuoco che arde dentro, proprio lo spirito di un guerriero.

Se dovessimo accostare un colore ad ogni segno zodiacale, quello adatto all’Ariete sarebbe sicuramente il rosso. Particolarmente importante, anche nella trattazione successiva. Quindi, da tenere in mente. Inoltre, anche la Luna, in astrologia, ha il suo ruolo fondamentale.

Sappiamo benissimo come la Luna influenzi diversi aspetti della vita quotidiana. Si dice che abbia un’influenza significativa in ambito estetico, così come nel “campo” della coltivazione. Infatti, sembra che bisogna prestare attenzione alle fasi lunari per vedere quali ortaggi coltivare e in che periodo.

In ogni caso, in astrologia la posizione della Luna può influenzare sia positivamente che negativamente. All’inizio di maggio la Luna sarà nella fase crescente. Questo potrebbe rappresentare una sorta di rinascita. Pertanto, la Luna crescente di maggio porterà fortuna e successo, ma potrebbe esserci qualcosa in più.

Dagli astri alle credenze

Chi segue l’oroscopo potrebbe essere appassionato anche di cartomanzia e credenze popolari. Si dice che l’Ariete, per avere successo nella vita, debba accendere delle candele rosse nel giorno dedicato al “suo” Marte. Ricordiamo che colore era stato accostato all’Ariete? Ecco svelato il motivo.

Quindi, secondo le fasi lunari e, in modo particolare, durante quella crescente, i nati sotto il segno dell’Ariete devono sprigionare il fuoco dalle candele rosse. Meglio se siano profumate con fragranze fruttate, come la fragola, le bacche rosse e la ciliegia.

La Luna crescente di maggio porterà fortuna e successo all’Ariete se compirà quest’azione e avrà quest’amuleto portafortuna

Secondo alcune credenze, questo porterà fortuna. Ma non è finita qui. Infatti, molti credono anche nel potere degli amuleti portafortuna. Trattasi di oggetti o di collane o pietre da portare con sé. Questi assorbono le energie negative e le trasformano in positive, regalando al soggetto la fortuna.

Sarà davvero così? In ogni caso, sembra che l’amuleto portafortuna dell’Ariete sia una chiave di ferro rossa e che la pietra che porterà successo sia il rubino. Tutto legato al fuoco che arde dentro ad ogni nato sotto il segno dell’Ariete.

