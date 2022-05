Niente è più rilassante che uscire da una bella doccia calda e avvolgersi in un asciugamano morbido come una coccola. Eppure, dopo ripetuti lavaggi, le fibre degli asciugamani diventano ruvide e poco piacevoli al tatto. Ciò non significa che si debba per forza comprare della biancheria da bagno nuova: sarebbe proprio un bello spreco! Esistono infatti dei rimedi della nonna in grado di risolvere il problema.

I rimedi naturali da usare al posto dell’ammorbidente

Può sembrare una contraddizione, ma non è detto che l’ammorbidente sia la miglior soluzione per rendere più soffici gli asciugamani. Infatti, questo prodotto potrebbe rivelarsi troppo aggressivo e, alla lunga, potrebbe in alcuni casi rovinare la spugna. Un’ottima alternativa è innanzitutto l’aceto bianco, che si rivela utile per una miriade di pulizie, con alcune eccezioni. Nel caso degli asciugamani, l’aceto è particolarmente efficace per disinfettare e rimuovere le macchie, senza intaccare la morbidezza e l’assorbenza della biancheria da bagno. Basterà versarne mezzo bicchiere direttamente nella vaschetta dell’ammorbidente (il dosaggio si riferisce a un lavaggio a pieno carico).

In secondo luogo, per lavare gli asciugamani si consiglia il bicarbonato di sodio, che ha anche il vantaggio di ridare brillantezza al bianco o ai colori chiari (meglio però evitare di usarlo per gli asciugamani scuri). Per un risultato ottimale servono solo quattro cucchiai di bicarbonato, da versare nella vaschetta della lavatrice. Questi rimedi della nonna garantiscono biancheria da bagno pulita, morbida e senza cattivi odori. Tuttavia, bisogna fare una precisazione: a differenza dell’ammorbidente, aceto e bicarbonato non aggiungono alcuna profumazione. Per chi non sa rinunciare agli asciugamani profumati c’è una soluzione diversa.

Oltre ad aceto e bicarbonato, per lavare gli asciugamani e renderli morbidi e profumati usiamo questo ingrediente che abbiamo in dispensa

Per rendere morbidi gli asciugamani si può sfruttare un ingrediente conosciuto da secoli come rimedio naturale contro l’ansia e l’insonnia. Parliamo della camomilla, i cui effetti sarebbero anche confermati da alcuni studi scientifici. Forse si tratta solo di effetto placebo, tuttavia molte persone si rilassano già solo annusando quest’erba. Usare la camomilla per lavare gli asciugamani ha dunque un doppio vantaggio: da un lato rende la biancheria più morbida, dall’altro lato diffonde un profumo che aiuta ad addormentarsi dopo la doccia della sera. Dunque, oltre ad aceto e bicarbonato, per lavare la biancheria da bagno sarebbe consigliabile provare la camomilla. Ma come si fa?

Il procedimento è semplicissimo:

lavare gli asciugamani con un normale ciclo in lavatrice; mettere in infusione due bustine di camomilla in un litro d’acqua; far raffreddare l’infuso e versarlo in un’ampia bacinella piena d’acqua; immergere gli asciugamani nel recipiente; lasciare in ammollo per circa 15 minuti; non risciacquare gli asciugamani, limitarsi a strizzarli e appenderli in un luogo arieggiato.

Una volta asciutti, gli asciugamani saranno non solo morbidi, ma anche profumatissimi.

