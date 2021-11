La tradizione culinaria italiana è ricca di piatti squisiti e gustosissimi. Scegliere tra questi probabilmente è la cosa più difficile. Dagli antipasti ai secondi fino ad arrivare ai dolci, i piatti della nostra tradizione sono molto apprezzati anche all’estero.

La pasta al forno è uno dei piatti più amati e consumati dagli italiani. Questa ricetta si presta ad appetitose e numerosissime varianti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Possiamo scegliere noi il tipo di pasta che preferiamo e anche i condimenti da utilizzare. Molti di noi usano le lasagne per prepararla. Ad esempio, abbiamo svelato che le cremose lasagne bianche vegetariane sono un irresistibile primo piatto.

Altri, invece, preferiscono prepararla usando i comuni formati di pasta che cuciniamo ogni giorno. Che sia di verdure oppure no, la pasta al forno resta un piatto davvero irrinunciabile.

Oggi vogliamo consigliare una ricetta ricca di gusto e che siamo certi conquisterà tutti. Infatti, non cannelloni o lasagne ma è questa la deliziosa ricetta degna dei migliori chef che sta spopolando ovunque.

La sua cremosità e la ricchezza degli ingredienti rendono questo piatto un successo assicurato. Prepararla non è affatto difficile e quindi se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere quest’imperdibile ricetta.

Ingredienti

500 gr. di pasta corta;

1 kg. di spinaci;

300 gr. di salsiccia;

100 gr. di funghi;

1 porro;

250 gr. di ricotta;

50 gr. di nduja;

150 gr. di formaggio grattugiato;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Non cannelloni o lasagne ma è questa la deliziosa ricetta degna dei migliori chef che sta spopolando ovunque

Per iniziare, puliamo i funghi rimuovendo i residui di terra. Tagliamoli a pezzetti ed aggiungiamoli in un tegame insieme ad un filo d’olio. Tagliamo un porro a rondelle e ad aggiungiamolo ai funghi. Saliamo e pepiamo, e facciamo cuocere per circa 5 minuti. Intanto, rimuoviamo il budello dalla salsiccia incidendolo con un coltello. Aggiungiamo la pasta di salsiccia ai funghi e facciamoli cuocere con il tegame coperto.

Intanto, puliamo gli spinaci, laviamoli per bene e facciamoli sbollentare per circa 10 minuti in acqua salata. Scoliamoli ed aggiungiamoli ai funghi e alla salsiccia. Uniamo anche la nduja e mezzo bicchiere d’acqua. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

Portiamo a bollore una pentola d’acqua e facciamo cuocere la pasta. Mentre cuoce, prepariamo una crema unendo la ricotta, il parmigiano e un mestolo di acqua di cottura della pasta. Saliamo, pepiamo e frulliamo il tutto con un frullatore ad immersione.

A questo punto, scoliamo la pasta a metà cottura e facciamola saltare nel tegame insieme al condimento. Versiamo la crema di ricotta e parmigiano ed amalgamiamo il tutto. Trasferiamo tutto in una teglia e facciamo cuocere per circa 20 minuti. Quando sulla superficie si sarà formata una deliziosa crosticina la nostra pasta al forno sarà pronta.

Consigli

Questa pasta al forno è un’autentica esplosione di sapori. Se vogliamo renderla più delicata, possiamo scegliere i funghi champignon. Altrimenti optiamo per i funghi porcini.

In ogni caso, non laviamoli sotto l’acqua, ma usiamo un coltellino liscio oppure un panno inumidito. In questo modo, il fungo non assorbirà l’acqua e manterrà tutti i suoi sapori e profumi.