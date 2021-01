Le lasagne sono un piatto semplice da realizzare e in questa versione sono preparate con le zucchine e i fiori di zucca. Per gli amanti di questi due ingredienti, le cremose lasagne bianche vegetariane sono un irresistibile primo piatto da provare assolutamente. In questa ricetta, mostriamo anche come preparare la besciamella, ma in caso di fretta, si può usare senza problemi quella già pronta.

Ingredienti per le lasagne

a) 500 gr. di lasagne all’uovo;

b) 1 kg di zucchine;

c) 9 fiori di zucca;

d) 1 spicchio d’aglio;

e) 2 cucchiai di olio evo;

f) 1 noce di burro;

g) sale q.b.;

h) pepe q.b.

Ingredienti per la besciamella

a) 500 ml. di latte parzialmente scremato;

b) 50 gr. di farina 00;

c) 50 gr. di burro;

d) sale q.b.;

e) noce moscata q.b.

Come preparare la besciamella

Far sciogliere in un pentolino a fuoco lento il burro e, non appena sciolto, aggiungere la farina. Mescolare con una frusta per evitare la formazione di grumi. Aggiungere il latte poco alla volta sempre mescolando con la frusta per far amalgamare gli ingredienti alla perfezione. A questo punto, aggiungere qualche pizzico di noce moscata e il sale. Mescolare fino a raggiungere la consistenza desiderata e metterla in un contenitore per farla intiepidire.

Come preparare le lasagne

Le cremose lasagne bianche vegetariane sono un irresistibile primo piatto. Per prepararle, lavare bene le zucchine e toglierne le estremità. Ridurle a rondelle sottili e farle rosolare in una padella con uno spicchio d’aglio e un filo d’olio. Far cuocere per qualche minuto, aggiungere sale e pepe e metterle da parte. Intanto, lavare delicatamente i fiori di zucca dopo averli privati dei gambi e del pistillo. Adagiarli su carta assorbente per farli asciugare.

Nel frattempo, accendere il forno a 180 gradi ventilato. Imburrare una pirofila, stendere un paio di mestoli di besciamella sul fondo e cominciare a comporre le lasagne. Adagiare sulla besciamella le lasagne, aggiungere un terzo delle zucchine, tre fiori di zucca e uno strato di besciamella. Ripetere l’operazione mettendo le lasagne, un altro terzo di zucchine, altri tre fiori e la besciamella. Infine, ricoprire con le lasagne, l’ultimo terzo di zucchine e i fiori di zucca rimanenti. Aggiungere un ultimo strato di pasta, qualche cucchiaio di besciamella per coprire e le lasagne saranno pronte per essere infornate. Far cuocere per circa 25-30 minuti controllando la cottura: in superficie, dovrà formarsi una deliziosa crosticina colorata.

