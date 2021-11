Con questi fiori dalle forme particolari e dai colori bellissimi che nessuno ha riempiamo giardini e balconi per renderli unici e far stupire i vicini

Siamo stanchi dei soliti gerani, piante grasse e arbusti di rose? Vogliamo rivoluzionare i nostri spazi verdi per farli diventare quelli più belli e più esclusivi? La soluzione sono i fiori. Ne esistono alcuni dalle forme veramente strane, che ci faranno sembrare di essere come Alice nel Paese delle meraviglie quando attraversa il bosco. Con questi fiori dalle forme particolari e dai colori bellissimi che nessuno ha riempiamo i nostri balconi e giardini per renderli unici e far stupire i vicini.

Cominciamo con l’Orchidea Simia. Questo esemplare bellissimo sembra una scimmia o un umano nella faccia e nel corpo. Il labello, infatti, ha delle sembianze antropomorfe in modo vago. Sepali e petali sono solitamente rosei o violacei con delle striature e maculature biancastre. Il suo habitat naturale è quello di Nord Africa e Perù, Penisola Iberica e Medio Oriente. Ma con le giuste accortezze vive più o meno bene in tutta Italia, tranne nelle regioni troppo fredde.

La prima fase dell'infiorescenza della Pianta del Bacio è suggestiva perchè ricorda proprio due labbra rosse e carnose che stanno per baciare qualcuno

Bellissima è anche l’Orchidea del bambino in fasce, nome scientifico Anguloa Uniflora. La sua forma è curiosa, perché ricorda quella di un vero e proprio piccolo umano avvolto in una copertina nella sua culla. Proviene dall’America del Sud (Colombia, Ecuador e Venezuela). I petali hanno un color vaniglia e sono cerosi, mentre la pianta può raggiungere i due piedi di altezza. Per crescere ha bisogno che siano ricreati gli spazi caldi e umidi da cui proviene, quindi si consiglia di coltivarla in serra in modo che abbia caldo, umidità e luce a volontà.

Straordinario è anche un terzo tipo di Orchidea, la Caleana Major o orchidea anatra volante. I fiori di questa pianta sembrano dei veri e propri volatili che stanno per spiccare il volo. È stata trovata per la prima volta nell’Australia meridionale e orientale. Sepali e petali sono lunghi circa 12-15 mm e hanno delle punte, mentre il sebalo ricorda proprio la testa di un anatroccolo. I colori sono scuri e bellissimi, dal viola, al nero, al porpora fino al caramello. La fioritura avviene tra settembre e gennaio, quindi è perfetta per abbellire il giardino nei mesi invernali.

Molto particolare è anche la Pianta del Bacio o Psychotria Elata. Questa pianta fa parte delle Rubiacee e anche in questo caso l’habitat è quello dell’Africa del centro e del sud. La prima fase dell’infiorescenza è peculiare e meravigliosa, perché ricorda due labbra rosse e carnose che stanno dando un bacio. Quando la fioritura è terminata le labbra si aprono e compare un fiore bianco. Questa pianta è tropicale e per farla crescere bisogna ricreare il più possibile un clima e un ambiente vicini a quelli originari.

Anche l’Orchidea Airone o Pecteilis Radiata merita una menzione. Questa pianta che si trova prevalentemente in Asia, quindi in Cina, Russia e Giappone, è abituata anche ai luoghi freddi ma ricreare il suo habitat non è facile. Può comunque essere coltivata all’aperto. I bulbi devono rimanere sempre sopra lo zero termico e non affogare nell’acqua. I fiori bianchi hanno delle ali simili a quelle del volatile e una sorta di coda dietro, che ricorda proprio l’airone.