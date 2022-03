Tutte le donne desiderano avere sguardi intensi e seducenti e, per far questo, moltissime ricorrono al trucco. Ci vuole una gran fortuna ad avere ciglia lunghe e folte oppure occhi che non siano incappucciati o con le palpebre cadenti. Ma, anche in questi casi, esistono delle soluzioni di make up davvero incredibili.

L’eyeliner sfumato, tanto per fare un esempio, è l’ultima tendenza trucco a cui ricorrono anche donne più adulte per avere uno sguardo più profondo. Ma non si tratta dell’unica tecnica possibile e tra eyeliner a penna, a matita o a pennarello c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Per le donne più mature, comunque, il suggerimento è di prediligere eyeliner in tinta marrone o color borgogna. Questi restituiscono un risultato naturale e gradevolissimo sugli occhi.

Ecco come riprodurlo in modo simmetrico sull’altro occhio

Molte donne si chiedono come avere finalmente un eyeliner sottile e identico su entrambi gli occhi, senza sbavature o scalini? Il nastro e il cucchiaio sono metodi molto conosciuti per ottenere un eyeliner perfetto ma non sempre riuscirebbero a garantire lo stesso risultato su entrambi gli occhi.

Bisogna, cioè, trovare un trucchetto efficace per disegnare una perfetta riga di eyeliner, uguale sia sull’occhio destro che sul sinistro. Cosa esiste di meglio, dunque, di uno stampo, magari creato da sé quasi a costo zero? Ecco come ottenere un perfetto stencil per eyeliner in pochi e semplici passaggi.

Eyeliner sottile e identico su entrambi gli occhi senza nastro e cucchiaio con questa trovata per uno sguardo da gatto

Nonostante sembrerebbe possibile acquistarlo già pronto, possiamo realizzare uno stencil per eyeliner comodamente da soli.

Per ottenere un eyeliner praticamente perfetto servono ore e ore di pratica e una mano ben ferma. Con lo stencil, però, tutto diventerebbe più semplice. Basta, infatti, procurarsi del cartone o della carta abbastanza rigida. Occorrerà disegnare sulla carta la forma di eyeliner desiderata, ovvero una codina più o meno spessa.

Il consiglio è di partire dall’estremità finale di un piccolo rettangolo di cartoncino e tracciare prima una linea orizzontale e alzarsi per disegnare la codina.

Poi, ritagliare il contorno usando delle forbici piccole per essere maggiormente precisi. Basterà realizzare un cartoncino identico, sovrapponendone uno nuovo e girarlo per usarlo dal lato opposto.

Come usare lo stencil

Si può scegliere di tenere il cartoncino fermo con la mano e tracciare l’eyeliner o di fissarlo alla palpebra con un po’ di scotch adesivo. Sembra consigliabile usare una matita morbida per linee più spesse e una più densa per code sottili.

Per approfondimenti

Molte non sanno che è così che tanti truccatori otterrebbero sopracciglia perfette