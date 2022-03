Nelle case di campagna ancora oggi si usano delle preziose damigiane in vetro, utili per contenere il vino o l’olio. Dato le dimensioni non proprio ridotte, l’abitudine è quella di conservarle in cantina o in soffitta, in modo da recuperarle per ulteriori scorte.

Hanno una forma molto caratteristica tondeggiante, con un collo solitamente stretto. È difficoltoso accatastarle, perché sono delicate e se ammassate, rischieremmo di romperle definitivamente, quindi bisogna disporle in ampi spazi.

Non sempre, però, è possibile tenere una quantità infinita di questi splendidi contenitori e mal volentieri la soluzione è buttarli via. Eppure, stiamo perdendo un’occasione d’oro per creare qualcosa di originale senza spendere soldi e arricchire gli angoli di casa e terrazzo.

Come decorare le damigiane per utilizzarle in casa e giardino con queste idee creative e semplici per abbellirle

L’arte del fai da te in molti casi ci dà la possibilità di tenere oggetti affascinanti dando loro una funzione diversa, trasformando più o meno la parte esteriore.

Potremmo usare le nostre damigiane inutilizzate come fioriere o portavasi, come oggetti d’arredamento contemporaneo, come lanterne o lampade d’atmosfera, importante è arricchirle nel modo giusto.

Se non siamo dei grandi pittori o artisti, potremmo comunque usare un poco di manualità per dare un senso di particolarità a questi oggetti ed esporli sia dentro che fuori casa.

La tecnica del decoupage potrebbe essere interessante, anche se richiede attenzione e cura dei particolari. Prima di applicare il tessuto, laviamo la superfice esterna della damigiana e aspettiamo che si asciughi. Poggiamo poi la stoffa e, con un grande pennello, stendiamo dal centro verso i lati, per farlo aderire al meglio, completiamo con dello spago o nastro avvolto attorno il collo.

Carta pesta

Un altro modo per decorare le damigiane per utilizzarle semplicemente come oggetto di design, perché di particolare effetto, è applicare la carta pesta.

Basterà semplicemente creare delle strisce con tutti i giornali e riviste che non leggiamo più. Con un mix di vinilica e acqua dovremo spennellare la carta e poi stenderla sulla superfice della damigiana.

Infine, dovremo scegliere un colore di acrilico, bianco se ci piace lo stile shabby chic, argento o oro per un effetto appariscente.

Se abbiamo particolare manualità, inseriamo anche dei dettagli, come delle palline di carta pesta o elementi di scarto, tipo bottoni, tappi, fili di lana.

Oltre a poterle adornare con i vari spaghi e intrecci di lana, potremo creare un decoro strepitoso usando una pittura per vetro. Dopo aver dato almeno 2 strati di colore, applichiamo il terzo e con un piccolo phon e una spatolina creiamo dei piccoli ricci, in questo modo la superfice avrà spessori diversi.

Passiamo un’altra volta il colore, stavolta picchiettando, il risultato sarà sbalorditivo.

