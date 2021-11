Quante volte ci sarà capitato di tornare a casa carichi di pacchetti pieni di dolci, pizza e focacce o pasta fresca? Sicuramente tante, soprattutto ora che l’asporto ha raggiunto il suo picco di fama.

Tutti questi deliziosi prodotti da pasticceria e da forno generalmente vengono disposti al di sopra di vassoi di carta dalle più varie dimensioni.

Questi, una volta ripuliti di tutto punto, sono destinati a fare una brutta fine: buttati nel cestino dell’immondizia. Abbiamo mai pensato, però, che invece ci potrebbero tornare nuovamente utili?

Chiaramente per metterci altro cibo, magari anche quello che va in trasferta quando c’invitano da amici e parenti; ma non solo. Lasciando spazio alla fantasia, questi comuni prodotti possono diventare dei pezzi unici all’interno della nostra casa e, perché no, invidiati dal vicino.

Come? Lo scopriremo proprio leggendo quest’articolo.

Non buttiamo subito i vassoi di carta perché possiamo riutilizzarli in questi 3 modi che rendono unica la nostra casa

Per dare nuova vita e trasformare dei semplici vassoi di carta, basta aprirci al mondo del riciclo creativo. Questa è un’arte davvero a portata di mano, semplice e adatta a chiunque.

In questo articolo, però, presenteremo ben 3 mini-guide, semplicissime e dettagliate, che ci aiuteranno a creare 3 piccoli capolavori per la nostra casa partendo dai semplici vassoi di carta.

Una cornice per foto

La prima cosa da fare è ritagliare con le forbici la parte centrale del vassoio, in modo da avere una cornice della dimensione che più ci piace.

Ora, avvolgiamo dello spago o della lana colorata tutt’attorno alla cornice, in maniera fitta, e sigillando con della colla a caldo. Possiamo anche decorare con conchiglie, pezzetti di legno, fiori secchi, brillantini finti ecc.

Dopo, ritagliamo un cartoncino bianco delle dimensioni della cornice e lo incolliamo sul retro.

Attenzione, perché non dobbiamo incollarlo interamente. Dobbiamo lasciare, nella parte di bordo che da verso il buco della cornice, un po’ di spazio per inserire la foto.

Completiamo con un gancetto et voilà: porta foto realizzato.

Un vassoio nuovo per la cucina

Per realizzarlo, usiamo la tecnica del découpage.

Scegliamo un tovagliolino adatto con una fantasia che ci piace e separiamo la parte stampata dagli altri strati di velo.

Dopo aver dato una mano di acrilico sul vassoio e fatto asciugare, rivestiamo con il tovagliolo che deve leggermente strabordare.

Diamo due mani di vernice ad acqua e lasciamo asciugare.

Infine, completiamo con altre due mani di vernice protettiva e, dopo aver fatto asciugare, per livellare il tutto possiamo passare delicatamente della carta abrasiva.

Un porta piante

Versiamo sul vassoio della sabbia, decoriamo a piacere con conchiglie, coralli finti e sassi.

Infine, adagiamoci su una piantina grassa e posizioniamo la nostra creazione dove vogliamo.

Quindi, non buttiamo subito via i vassoi di carta, perché possiamo riutilizzarli in questi 3 modi che rendono davvero unica la nostra casa.

