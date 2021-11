Primo giorno della settimana e rituale che si ripete: cosa cucinare di facile, economico e gustoso? Abbiamo già visto come preparare un petto di pollo con una fantastica salsetta di uova, panna e frutta secca. Restando sul tema, oggi presenteremo un’interessante alternativa che esalta le verdure. Da semplice “contorno”, infatti, diventeranno ingrediente cardine del nostro piatto.

Senza timori di essere smentiti, anticipiamo che questo petto di pollo e verdure al forno è facile da preparare e spudoratamente buonissimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Economico, perché il grosso della spesa è legato al petto di pollo, che sappiamo essere un tipo di carne comunque non costosa. Facile, in quanto non prevede abilità e/o competenze particolari in cucina. Infine gusto e leggerezza sono assicurati: carne, verdure e modalità di cottura vanno tutti nella stessa direzione.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti (per 3-4 persone):

400 gr di petto di pollo a fettine;

150 gr di pane grattugiato;

150 gr di granella di nocciole;

2 patate medie (ne occorre 1 kg, invece, per preparare questa seducente torta salata di patate);

3 carote grandi;

2 peperoni grandi;

2 cipolle medie (bianche, rosse o 2 scalogni in alternativa);

granella di nocciola q.b.;

spezie a proprio piacimento (origano, rosmarino, paprika, etc);

sale e olio extravergine di oliva q.b.

Iniziamo a preparare le verdure

La preparazione odierna partirà dalle verdure. Laviamo i peperoni, tagliamoli a metà, eliminiamo i semini, infine li tagliamo a fettine.

Adesso prendiamo le patate, le sbucciamo e le tagliamo a fette, tutte dello stesso spessore (circa 1-2 cm, non sottilissime). La stessa operazione la ripetiamo con carote e cipolle, iniziando a sbucciarle. Poi tagliamo a rondelle le cipolle, ma di uno spessore inferiore a quello delle patate, e a pezzi più grandi le carote.

Ora siamo pronti per la loro cottura. Prendiamo una teglia da forno e la irroriamo con dell’olio, poi distribuiamo le verdure per tutta la superficie della teglia. Iniziamo dalle patate e continuiamo con le carote, i peperoni e le cipolle. Infine aggiustiamo di sale, un altro filo d’olio e condiamo a nostro piacimento.

Inforniamo a 180 gradi e passiamo a preparare il pollo.

Questo petto di pollo e verdure al forno è facile da preparare e spudoratamente buonissimo

Prendiamo il nostro petto di pollo a fettine, lo tagliamo ancora a pezzettoni e lo condiamo con sale, olio e spezie. Prima di adagiarlo sulla pirofila (ben oliata), lo passiamo nel pane grattugiato e nella granella di nocciola, su ambo i lati.

A questo punto inforniamo anche il pollo ed approfittiamo per controllare anche la cottura delle verdure. Serviranno all’incirca 40-45 minuti per le verdure e una mezz’ora per il pollo. A cottura ultimata, serviamo caldi e gustiamo queste bontà come piatto unico, gustoso e nutriente.

Infine, potremo finire il nostro pranzo, gustando questo irresistibile tiramisù senza zucchero e con poche calorie, super cremoso e golosissimo.