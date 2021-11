Rispetto all’ultimo report pubblicato, il quadro tecnico del titolo Fullsix è molto incerto per cui è meglio stare alla finestra.

Le quotazioni, infatti, si sono praticamente aggrappate al livello in area 1,26 euro e da fine agosto si muovo in prossimità di questo livello con un’escursione massima del 15% tra massimo e minimo di periodo.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Per capire da che parte si potrebbero muovere le quotazioni certamente non aiutano le indicazioni del BottomHunter e/o dello Swing Indicator. Al momento, infatti, entrambi sono flat e non danno segni di vita.

Volendo, però, osare una previsione possiamo dire che lo scenario più probabile è quello ribassista. Le quotazioni, infatti, si trovano sotto il supporto in area 1,26 euro e, quindi, puntano area 0,832 euro. Una chiusura settimanale, poi, inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino in area 0,416 euro.

Al rialzo, invece, un chiaro segnale rialzista si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 1,34 euro. In questo caso le azioni Fullsix potrebbero raggiungere area 1,51 euro, prima, e a seguire gli obiettivi successivi in area 1,88 euro e 2,25 euro.

Avvertenze

Prima di concludere vogliamo ripetere due raccomandazioni raccomandazione:

Fullsix è un titolo da prendere molto con le molle, anche per via della sua capitalizzazione che si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Il basso controvalore scambiato, quindi, nelle fasi di interesse sul titolo ne amplifica enormemente la volatilità. Il consiglio, quindi, è di essere molto prudenti qualora si dovesse decidere di investire su Fullsix.

Il titolo è da sempre caratterizzato da un andamento a scatti. Come si vede dal grafico, infatti, a lunghi periodi durante i quali le quotazioni si muovono senza senso, seguono settimane con fortissimi rialzi. L’abilità del trader che vuole investire su Fullsix, quindi, è quella di capire da che parte sarà il movimento direzionale e sfruttarlo a pieno.

Il quadro tecnico del titolo Fullsix è molto incerto per cui è meglio stare alla finestra: le indicazioni dell’analisi grafica

Fullsix (MIL:FUL) ha chiuso la seduta del 5 novembre in rialzo del 2,93% rispetto alla seduta precedente e ha segnato un ultimo prezzo a 1,23 euro.

Time frame settimanale